Grêmio Novo técnico do Grêmio conquistou títulos nacionais em quatro países diferentes

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mais recentemente, na Argentina, Quinteros conquistou o Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield. Foto: Divulgação/Vélez Sarsfield Mais recentemente, na Argentina, Quinteros conquistou o Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield. (Foto: Divulgação/Vélez Sarsfield) Foto: Divulgação/Vélez Sarsfield

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gustavo Quinteros é o novo comandante do Grêmio. O treinador argentino terá pela frente um dos maiores desafios de sua carreira, que pode reforçar ainda mais seu retrospecto positivo. Quinteros, que completará 20 anos de carreira em 2025, acumula 13 títulos nacionais conquistados em quatro países distintos.

Desde sua estreia como treinador do Blooming, da Bolívia, em 2005, ele colecionou títulos importantes. O treinador conquistou três Campeonatos Bolivianos: um com o próprio Blooming, em 2005, outro com o Bolívar, em 2009, e mais um com o Oriente Petrolero, em 2010. Também venceu um Torneio de Inverno, em 2010, com o mesmo Oriente Petrolero.

No Equador, Quinteros foi bicampeão nacional com o Emelec, conquistando os títulos em 2013 e 2014. O Chile foi o país mais vitorioso na carreira de Quinteros. Em 2019, o treinador conquistou o Campeonato Chileno com a Universidad Católica e, no mesmo ano, levou a Supercopa do Chile. Já pelo Colo-Colo, Quinteros venceu a Copa do Chile em 2021, a Supercopa do Chile em 2022, o Campeonato Chileno em 2022 e a Copa do Chile em 2023.

Mais recentemente, na Argentina, Quinteros conquistou o Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield, em 2024, título que a equipe não conquistava desde a temporada 2012-2013.

Agora, no Grêmio, Gustavo Quinteros tem a missão de conquistar um título em seu quinto país da América do Sul. O Grêmio não vence um campeonato nacional desde 2016, quando conquistou a Copa do Brasil, ao derrotar o Atlético-MG na final. O clube também não conquista o Campeonato Brasileiro desde 1996.

Títulos de Quinteros

– Campeão Boliviano – 2005 pelo Blooming;

– Campeão Boliviano – 2009 pelo Bolívar;

– Campeão do Torneio de Inverno – 2010 pelo Oriente Petrolero;

– Campeão Boliviano – 2010 pelo Oriente Petrolero;

– Campeão Equatoriano – 2013 pelo Emelec;

– Campeão Equatoriano – 2014 pelo Emelec;

– Campeão Chileno – 2019 pela Universidad Católica;

– Campeão da Supercopa do Chile – 2019 pela Universidad Católica;

– Campeão da Copa do Chile – 2021;

– Campeão da Supercopa do Chile – 2022;

– Campeão Chileno – 2022 pelo Colo-Colo;

– Campeão da Copa do Chile – 2023 pelo Colo-Colo;

– Campeão Argentino – 2024 pelo Vélez Sarsfield.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/novo-tecnico-do-gremio-conquistou-titulos-nacionais-em-quatro-paises-diferentes/

Novo técnico do Grêmio conquistou títulos nacionais em quatro países diferentes

2024-12-29