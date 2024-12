Seleção Veja o calendário de jogos da Seleção Brasileira para a temporada de 2025

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

A classificação para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá será a prioridade. Foto: Rafael Ribeiro/CBF A classificação para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá será a prioridade. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira terá dez jogos em 2025, seis deles pelas rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Não haverá torneios oficiais, como Copa do Mundo ou Copa América. Por isso, a classificação para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá será a prioridade.

A equipe comandada por Dorival Júnior encerrou 2024 apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos após 12 rodadas. Os seis primeiros, depois de 18 jogos, se classificam direto à Copa, enquanto o sétimo jogará uma repescagem mundial em março de 2026.

O Brasil está um ponto à frente do Paraguai, o sexto com 17 pontos, e a cinco da Bolívia, hoje a sétima colocada com 13 pontos. Atual campeã mundial, a Argentina lidera as Eliminatórias com 25 pontos, seguida por Uruguai (20), Equador (19) e Colômbia (19).

Veja os jogos da Seleção pelas Eliminatórias em 2025:

– Março (20 e 25): Brasil x Colômbia e Argentina x Brasil

– Junho (5 e 10): Equador x Brasil e Brasil x Paraguai

– Setembro (4 e 9): Brasil x Chile e Bolívia x Brasil

As cidades e estádios ainda serão definidos. Em março, para encarar a Colômbia, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer marcar o jogo para Porto Alegre, provavelmente no Beira-Rio. O Rio Grande do Sul viveu em maio deste ano enchentes históricas que alagaram mais de 90% do território gaúcho, incluindo a capital, por isso a CBF quer uma partida do Brasil no Estado.

Em outubro e novembro haverá ainda duas outras Datas Fifa, o período em que as seleções podem jogar. Com o fim das Eliminatórias, o Brasil poderá fazer quatro amistosos, provavelmente com jogos longe do País. A primeira convocação do ano de Dorival Júnior vai ocorrer no início de março de 2025.

Veja o calendário de jogos da Seleção Brasileira para a temporada de 2025

