Núcleo da Terra freou, revela estudo: entenda os impactos dessa mudança

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Sismólogos apontam que o planeta está prestes a sofrer uma mudança no movimento giratório do conteúdo líquido que existe em seu núcleo

Imagine o núcleo interno da Terra, o centro denso do nosso planeta, como uma pesada bailarina de metal. Este dançarino rico em ferro é capaz de fazer piruetas em velocidades em constante mudança e pode estar à beira de uma grande transformação.

Os sismólogos relataram na segunda-feira, 23, na revista Nature Geoscience, que, após pausas breves, mas peculiares, o núcleo interno da Terra muda a forma como gira. Eles constataram que isso acontece talvez uma vez a cada poucas décadas e, neste momento, uma dessas inversões pode estar em andamento.

O acontecimento pode soar como uma configuração para um filme de grande sucesso de destruição mundial. Mas não se preocupe: precisamente nada apocalíptico resultará desse ciclo de rotação planetária, que pode estar acontecendo há eras. Os pesquisadores que propõem esse modelo especulativo visam, em vez disso, a avançar na compreensão do santuário mais íntimo da Terra e sua relação com o resto do mundo.

O que se sabe

O núcleo interno da Terra é como “um planeta dentro de um planeta, então como ele se move é obviamente muito importante”, disse Xiaodong Song, sismólogo da Universidade de Pequim, na China, e autor do estudo.

Em 1936, a sismóloga dinamarquesa Inge Lehmann descobriu que o núcleo externo líquido da Terra envolve um mármore sólido de metal. “É estranho que haja uma bola de ferro sólida flutuando no meio da Terra”, disse John Vidale, sismólogo da Universidade do Sul da Califórnia (EUA), que não participou do estudo.

Os cientistas acham que o núcleo se cristalizou a partir de uma sopa de metal derretido em algum ponto do passado não muito distante da Terra, depois que o inferno interno do planeta esfriou o suficiente.

O núcleo interno não pode ser amostrado diretamente, mas ondas sísmicas energéticas emanadas de terremotos potentes e testes de armas nucleares da era da Guerra Fria se aventuraram por esse território, iluminando algumas de suas propriedades. Os cientistas suspeitam que essa bola composta principalmente de ferro e níquel tenha 1.520 milhas de comprimento e seja tão quente quanto a superfície do sol.

Núcleo da Terra freou, revela estudo: entenda os impactos dessa mudança