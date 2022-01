Rio Grande do Sul Número de casos de covid aumenta no Litoral Norte gaúcho após festas de final de ano

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Apesar do grande número de positivados, não há crescimento nas internações em Unidades de Terapia Intensiva. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As praias do Litoral Norte estão lotadas de turistas que foram passar as festividades de final de ano. E com esse número elevado de veranistas, houve um crescimento nos casos de Covid-19. A procura pelo atendimento de saúde aumentou significamente, após a virada de ano.

Quase um milhão de pessoas passaram a virada de ano em Capão da Canoa. Muitos visitantes ainda seguem na praia, e por causa dessa aglomeração, houve uma disseminação significativa da Covid-19, já que os casos positivos seguem aumentando. “No início de dezembro, a gente tinha em média 40 a 50 consultas por dia e, entre esses, 5% positivavam para a Covid. Na segunda-feira (3), nós tivemos 200 atendimentos e 50% estão positivando para Covid”, relatou o secretário de Saúde de Capão da Canoa, Josiel Matos.

Há apenas quatro médicos trabalhando na UPA Covid de Capão da Canoa. E dois atuando no P.A de Capão Novo. Segundo o secretário de saúde da cidade, para atender a demanda que procura o sistema de saúde, seria necessário um aporte financeiro maior do governo do Estado, pois mais pessoas se mudaram para morar nas praias do Litoral Norte, desde o início da pandemia.

“O aporte financeiro que a gente recebeu do governo do Estado para a Operação Verão foi de R$ 40 mil. A saúde, a contratação e manter equipes é muito caro. E R$ 40 mil é muito insuficiente pelo o que a gente tem que prestar, atender, e principalmente com essa grande onda de Covid. Seria necessário mais atenção do governo do Estado com o Litoral”, afirmou Matos.

A moradora Rosani, de Capão da Canoa, contou que está com dificuldade de conseguir atendimento pelo SUS para o seu filho. E, para solucionar o problema, terá que pagar uma consulta particular. “Muito difícil, muito demorado o atendimento. Qualquer problema de saúde, às vezes, a gente tem uma outra dor, mas a primeira coisa que eles dizem é tem que fazer o teste da Covid. A gente fica cinco horas aqui esperando, e ainda assim, eu já vi pessoas com testes positivados para a Covid misturadas com outros pacientes. Está muito difícil”, contou a atendente de fiambreria, Roseni Friedrich.

Em Xangri-Lá, a situação não é diferente. “Esse é o resultado do Natal. Só ontem (3) foram mais de 250 atendimentos, só no setor do Covid. Estamos com três médicos direto, 24 horas. Estamos fazendo os testes, a maioria positivando”, disse a secretária de Saúde de Xangri-Lá, Luzia Barbosa Netto.

Em Tramandaí, 148 pessoas procuraram por atendimento na UPA 24 horas, na segunda-feira (3). “Portanto, cinco vezes o quantitativo do início de dezembro. Isso nos preocupa muito porque os pacientes, na sua totalidade, tem sido testado e, o percentual de pacientes com teste positivo pra Covid tem girando em torno de 20%. O que nos remete a preocupação da existência e circulação de uma outra cepa viral”, destacou o secretário de Saúde de Tramandaí, Luciano Saltiel.

Apesar do grande número de positivados, não há crescimento nas internações em Unidades de Terapia Intensiva e nem de mortes registradas pela doença. Por isso, é importante lembrar a população que continue se vacinando e usando máscara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul