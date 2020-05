Magazine Nunca se viu William Bonner tão frustrado, abatido e pessimista

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Demonstração de estresse e decepção do âncora abrem especulações a respeito de sua permanência no JN. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Nunca se viu William Bonner tão frustrado, abatido e pessimista. A participação no Conversa com Bial, na madrugada de quarta-feira (27), revelou o peso que o âncora carrega nos ombros. Ele não pode circular livremente nas ruas por conta de prováveis insultos, ausenta-se das redes sociais para evitar ataques e vê a família ser vítima de invasão de privacidade e tentativa de fraude com a intenção de desmoralizá-lo.

Em rara exposição na TV, o todo-poderoso que ocupa a bancada do telejornal de maior audiência da televisão brasileira demonstra não ter a paz e a alegria compatíveis ao status de sua imagem pública. Aquele ‘tio’ autoirônico do Twitter e o colega piadista nos bastidores da Globo agora parece infeliz.

Diante do recrudescimento da hostilidade virtual e até do risco de agressão física contra Bonner — haja vista a frequência com que jornalistas são ultrajados no exercício da profissão por cidadãos irascíveis — surge uma pergunta: até quando ele vai suportar viver autoisolado, angustiado e na mira dessa ofensiva ideológica?

Em entrevista ao Estadão, o jornalista reagiu ao propósito de intimidá-lo. “Não vão conseguir”, declarou. Quem o assistiu no papo por videochamada com Pedro Bial constatou tal firmeza na resistência, porém, desalento inédito ficou evidente. Circunspecto, Bonner disse não se conformar com o “ódio” e a “maldade” direcionados a ele e sua família.

Esse momento de fragilidade emocional, demasiado humano, fez ressurgir especulações nos corredores da Globo e entre jornalistas que trabalham na cobertura dos bastidores da TV. Desde 2016, a imprensa noticia hipotético afastamento do âncora da função de apresentador do Jornal Nacional. Em uma das versões, seria mantido como editor-chefe e apareceria no vídeo apenas em coberturas especiais. Falou-se também de passar a ser correspondente internacional e até comandar um talk show.

Hoje, o principal homem de comunicação da Globo representa a força do jornalismo e, ao mesmo tempo, o ônus de quem atua na imprensa livre. Trata-se de um preço alto a pagar. Resta descobrir o quanto o cidadão William Bonemer Júnior vai suportar da pressão sobre o ícone William Bonner.

Entrevista

Durante o programa Conversa com Bial, Bonner comentou sobre a polarização política no Brasil e afirmou que a quarentena dele começou em 2018.

“A polarização chegou a um ponto em que minha presença em determinados locais públicos era motivadora de tensões. Quando eu percebi isso, percebi isso de maneira ruim, dentro de farmácia. Fui agredido verbalmente, insultado, desafiado”, desabafou o apresentador do JN.

Segundo Bonner, as pessoas que atualmente o criticam, anos atrás o elogiavam. “Tem gente hoje me aplaudindo que estava, há dois, três anos, me xingando. Pessoas que hoje estão me xingando, há dois, três anos, batiam palmas”, afirmou.

