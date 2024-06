Geral O avanço de iniciativas bolsonaristas na Câmara dos Deputados representa uma maneira de Arthur Lira obter o apoio do partido de Bolsonaro, que possui 95 deputados federais

15 de junho de 2024

Parte dos aliados do governo na Câmara avalia que Lira quer mostrar que tem força. (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

O avanço de iniciativas que são demandas de bolsonaristas na Câmara tem sido lido por uma parte da Casa como uma maneira de Arthur Lira (PP-AL) fidelizar o apoio do PL, que possui 95 deputados, e fortalecer a escolha do seu sucessor no comando da Câmara. Ao mesmo tempo, as medidas pressionam o PT, que, junto com outras siglas de esquerda, enfrenta um constrangimento que virou obstáculo para uma atuação firme contra projetos como o que equipara o aborto após a 22ª semana ao homicídio.

No caso da urgência do projeto que endurece a punição ao aborto, por exemplo, o PT se manifestou contra quando a aceleração do texto já estava aprovada pelo plenário, mas o partido ainda não tomou posição quanto ao mérito do texto. Apenas PSOL e PCdoB anunciaram uma posição antes de a medida ter sido chancelada.

Ao pautar a urgência deste texto, que foi aprovada em segundos pela Câmara e sem o registro dos votantes, e ao permitir o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que inclui no texto constitucional a criminalização do porte de qualquer quantidade de droga, uma parte dos aliados do governo na Câmara avalia que Lira quer mostrar que tem força e consegue controlar os rumos da Câmara mesmo sem o apoio do governo e do PT.

O Palácio do Planalto passa por semanas sucessivas de derrotas em votações consideradas ideológicas, que têm privilegiado agendas bolsonaristas.

Além da PEC das Drogas, que já foi aprovada pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que teve Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro de Jair Bolsonaro, como relator, o governo também sofreu reveses na sessão do Congresso, há duas semanas, quando o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ponto central da lei que restringe as “saidinhas” temporárias de presos foi derrubado e quando o veto de Bolsonaro em um trecho da nova Lei de Segurança Nacional que endurecia a repressão contra fake news foi mantido.

Lira nega que esteja usando a pauta como instrumento de pressão e que exista relação com o processo de sucessão na Casa.

“Sentido nenhum. A PEC (das Drogas) segue tramitação normal”, disse o presidente da Câmara, afirmando que também não previsão de votação do mérito do projeto do aborto. “Não temos relator nem texto, quanto mais data.”

Lira já disse que pretende anunciar o seu apoio para a sucessão na Câmara em agosto. Parlamentares têm avaliado que o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), é o mais próximo do chefe da Casa, mas veem um cenário de indefinição porque entendem que a disputa ainda está aberta e Elmar não se viabilizou como nome incontestável.

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e os líderes do PSD, Antonio Brito (BA), e do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), também tem mostrado interesse em disputar a cadeira. Desses, Isnaldo é quem tem feito menos movimentos e é o que mais desagrada Lira, já que é aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL), rival do presidente da Câmara.

O governo ainda não decidiu quem irá apoiar na disputa, mas uma ala do PT na Câmara tem pregado união com o nome que Lira escolher.

O líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG), declarou que o avanço dos projetos apoiados por bolsonaristas não são determinantes para a decisão do partido de estar ou não junto com Lira em sua sucessão. Ao comentar sobre o projeto que equipara o aborto depois da 22ª semana ao crime de homicídio, Odair ponderou que a bancada ainda não tem posição sobre o assunto e que vai aguardar o relatório com possíveis mudanças no texto.

O líder do PT disse que os projetos ideológicos conservadores não são “determinantes” para uma aliança ou não com Lira na disputa e que “a bancada vai decidir no momento certo quem vai apoiar e como vai apoiar”.

“Não é a questão de quem pauta, é a questão da base. O presidente (da Câmara) é claro que pode pautar um tema X ou Y sempre, mas o resultado não depende do presidente, depende do Congresso, de quem está lá”, disse.

Outros integrantes do partido de Lula dizem que o que importa no processo de sucessão é o espaço que o PT vai ter na Mesa Diretora, nas comissões e nas relatorias de projetos.

Do outro lado, aliados de Bolsonaro veem com bons olhos as sinalizações que Lira tem dado nas votações e avaliam que isso ajuda a bancada bolsonarista a apoiar o candidato que ele definir.

“Com certeza ele (Lira) está ganhando um pontaço pela coragem de colocar isso em pauta”, declarou o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e padrinho político do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), autor do projeto que endurece a pena contra o aborto. As informações são do jornal O Globo.

