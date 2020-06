Esporte O Barcelona empata com o Sevilla e pode perder a liderança do Campeonato Espanhol para o Real Madrid

Diego Carlos acerta com sola da chuteira na canela de Messi durante o jogo. (Foto: Reprodução)

Poderia ser o jogo do gol de número 700 da carreira de Messi, contra sua vítima preferida. Mas o Barcelona ficou apenas no empate sem gols contra o Sevilla, nesta sexta-feira (19), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol e agora vê sua liderança ameaçada na competição. Os atuais líderes foram a 65 pontos, e podem ser ultrapassados caso o Real Madrid, que tem 62 pontos, vença a Real Sociedad neste domingo (21) – os merengues levam a melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate da liga.

O jogo

O Barcelona até começou melhor no primeiro tempo, e teve boa chance de abrir o placar com Messi em cobrança de falta, mas os donos da casa se animaram depois. Na etapa final, Ter Stegen foi o goleiro que mais trabalhou. Primeiro em chutes cruzados de Ocampos e Munir, antes dos 10 minutos. Depois, já perto do fim, o Barça contou com a sorte para Reguillón não aproveitar chance clara dentro da pequena área. Suárez foi quem teve a melhor oportunidade para os visitantes, mas mandou sobre o gol. O Sevilla se postou bem defensivamente e deu poucos espaços. O volante brasileiro Fernando foi eleito o melhor jogador em campo.

Messi nervoso

Messi foi muito bem marcado durante quase todo o jogo, e um lance o deixou irritado no fim do primeiro tempo. Após tentativa de finalização, o zagueiro brasileiro Diego Carlos levantou o pé demais e fez com que o argentino fosse tirar satisfações. Nenhum dos dois recebeu cartão, mesmo após empurrão do camisa 10 do Barça.

Atuação apagada

O camisa 10 do Barcelona, que busca o seu gol de número 700 na carreira, teve uma atuação bastante apagada e só assustou os donos da casa na bola parada.

O Marca, um dos principais jornais da Espanha, fez duras críticas à atuação de Messi, que foi eleito o segundo pior jogador em campo, atrás apenas de Griezmann, que entrou faltando 15 minutos para o final.

“Muito longe de seu melhor nível. Se nota que fisicamente não está inteiro. Poderia ter marcado de falta, mas com a bola no pé foi impreciso como não lhe é de costume”, analisou a publicação.

Muito da atuação ruim de Messi passa por dois brasileiros: Diego Carlos e Fernando. O jornal colocou Fernando como o 2º melhor em campo.

“Teve que bailar com Messi, que se mexia muito, mas estava sempre caindo pelo centro. Sua disciplina tática ajudou o Sevilla a não se perder na marcação do argentino. De terceiro zagueiro e saindo para antecipar, melhorou o seu futebol e da equipe”, comentou o jornal.

