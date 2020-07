A ABPA enviou um vídeo do presidente da entidade, Francisco Turra, comentando a decisão.

“Não há fundamento técnico algum nesta suspensão. O produto (carne) está chegando lá (na China) e sendo analisado sem problema de qualquer natureza… sem Covid-19. Porém, é uma forma de dar satisfação ao consumidor chinês”, diz Turra.

A ABPA diz que está pedindo ao governo brasileiro para que negocie com a China para que as carnes passem a ser vistoriada nos portos chineses, não mais aqui no Brasil. “Tanta é a certeza que temos de que não há problema de Covid algum.”

Já a Abrafrigo disse, em nota, que a suspensão “é um diteiro do importador e que não há nada a se fazer sobre isso”. A entidade disse que está acompanhando o caso e auxiliando suas associadas na questão. A Abiec disse que não vai se manifestar.

Oficialmente, o governo brasileiro não informa quais unidades foram suspensas.

A agência Reuters noticiou no fim de semana que o frigorífico suspenso pelo Ministério da Agricultura foi o da JBS, localizado em Passo Fundo (RS), que é um dos focos de contaminação de Covid no Estado, segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT) e que foi fechado pela Justiça mais uma vez.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico, os três frigoríficos suspensos pela China estariam localizados em Várzea Grande e Rondonópolis, em Mato Grosso, e Lajeado, no Rio Grande do Sul.

Um deles seria o Agra Agroindustrial De Alimentos, de Rondonópolis. A princípio, a informação do governo chinês era de que as exportações foram interrompidas voluntariamente pela empresa. O outro frigorífico do Estado que foi apurado seria o da Marfrig, em Várzea Grande.