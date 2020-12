O Canadá é o terceiro a aprovar o uso do imunizante. (Foto: Reprodução)

A Health Canada, agência que regula as vacinas no país, aprovou nesta quarta-feira (9) a vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. Após a revisão de dados, os canadenses concluíram que a vacina é segura e eficaz e já pode ser aplicada em todo o país, de forma emergencial, em pessoas maiores de 16 anos. O Canadá é o terceiro a aprovar o uso do imunizante.