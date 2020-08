Geral O consumo de vinhos no Brasil sobe 72% no segundo trimestre e atinge máxima histórica na quarentena

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

O consumo por habitante costuma crescer no inverno, mas não nessa proporção. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

De janeiro a junho, a consumo per capita de vinhos e espumantes no Brasil passou de 2,13 litros para habitantes, em 2019, para 2,37 litros, em 2020 (uma alta de 11%, considerando os dados de janeiro a julho para este ano). É mais um dado que comprova a expansão do setor durante a pandemia de coronavírus.

Quando se olham os dados do segundo trimestre de 2020, período em que o País já estava em quarentena, o salto é mais impressionante: a média por pessoa chegou a 2,81 litros, pico da série histórica e crescimento de 72% em relação a janeiro a março, de acordo com dados da Ideal Consulting, que acompanha esse mercado. O consumo por habitante costuma crescer no inverno, mas não nessa proporção.

A maior parte do crescimento, em tempos de dólar cotado acima de R$ 5, está nos vinhos brasileiros, que têm crescido acima da média do mercado. De janeiro a junho, segundo a Ideal, o volume comercializado no País subiu 27,8%, na comparação com igual período do ano passado, passando da marca de 200 milhões de litros.

Consumo de álcool

O aumento do consumo de álcool durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus é preocupante, alertou recentemente, em entrevista à Agência Brasil, a presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (Abead), Renata Brasil Araújo.

Segundo ela, inicialmente, a bebida parece trazer euforia, mas, depois, diminui a ativação do freio do cérebro, chamado de lobo pré-frontal. As pessoas ficam com efeitos de mais sedação, mas um efeito colateral é o aumento da impulsividade. E “ficando sem freio”, pode ocorrer um aumento nos índices de violência, em especial, a doméstica e no número de feminicídios.

“Como essa parte do freio do cérebro não está funcionando muito bem, a pessoa fica mais impulsiva, mais intolerante. Se houver intervenção de alguém da família no sentido de parar de beber, isso por si só já gera um descontentamento e uma reação”, advertiu a presidente da Abead.

Gastronomia

A gastronomia também tem sido uma válvula de escape nesses tempos de distanciamento social em que as pessoas têm encontrar diversão dentro de casa. Uma das formas é buscar variar o jantarzinho no fim de semana.

De olho nesse movimento, a plataforma Receitas Nestlé teve uma alta de 179% nos acessos entre janeiro a junho deste ano, na comparação com igual período de 2019. Em meio à pandemia de coronavírus, a marca decidiu reformular os conteúdos e também acelerar a periodicidade dos posts.

A estratégia rendeu 260 mil novos seguidores no Instagram, 19 mil no Facebook e 16 mil no YouTube para a Receitas Nestlé, que recentemente também chegou ao TikTok. Desde março, a plataforma também realizou mais de 70 lives no Instagram e no Facebook. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Agência Brasil.

