O Dia da Televisão é comemorado neste dia 11 de agosto em homenagem a Santa Clara de Assis, declarada padroeira deste meio de comunicação pelo Papa Pio XII em 1958. Na época, a TV tinha se tornando popular em todo o mundo e o papa decidiu oferecer a bênção e a proteção da igreja para esta nova tecnologia. Assim, através de uma Carta apostólica, de 21 de agosto de 1958, O Papa Pio XII proclamou a “Santa Clara Padroeira da Televisão”.

Quem foi Santa Clara?

Santa Clara nasceu em Assis, Itália, em 16 de julho de 1193. De família nobre, era educada com valores humanos e cristãos. Se destacou desde muito jovem pela caridade e respeito para com os pequenos e decidiu deixar a promessa de uma vida abastada e um casamento arranjado pela família para seguir uma vida de pobreza evangélica, assim como Francisco de Assis.

Aos dezoito anos, Clara abandonou seus pais para se dedicar à vida religiosa. Foi ao encontro de São Francisco de Assis na Porciúncula (uma pequena igreja fora de Assis) e fundou o ramo feminino da Ordem Franciscana, também conhecido como Damas Pobres ou Irmãs Clarissas.

Clara de Assis viveu na prática e no amor da mais estrita pobreza. Valente e destemida, enfrentou o chefe dos sarracenos (árabes) quando estes invadiram a cidade de Assis. Com um cálice com hóstias consagradas nas mãos, ela declarou que Jesus Cristo era mais forte do que eles. Tomados por inexplicável pânico, os agressores fugiram. Por este milagre é que Santa Clara aparece nas imagens segurando o cálice na mão.

Outro dos milagres de Clara ocorreu um ano antes de sua morte (ela morreu em Assis, Itália, em 11 de agosto de 1253). Doente, ela não conseguia sair de sua cama para assistir de forma presencial à missa. No entanto, milagrosamente, Deus lhe deu uma visão da eucaristia em seu convento em tempo real, algo parecido a uma transmissão televisiva projetada na parede de seu quarto. Essa ‘visão’ foi confirmada posteriormente por pessoas que estiveram na celebração e atestaram o conteúdo da pregação que Clara acompanhou à distância. Por esse milagre, ela foi aclamada padroeira da televisão pelo papa Pio XII.

Dia Nacional da TV

No Brasil, a televisão é comemorada em duas ocasiões. Em 11 de agosto, dia da morte de Santa Clara, padroeira da televisão, e também em 18 de setembro – data da primeira transmissão televisiva no País.

Foi em 18 de setembro de 1950 que a nova tecnologia estreou no Brasil, ocasião em que a TV Tupi foi inaugurada em caráter definitivo em São Paulo, como PRF-3 TV Tupi-Difusora, Canal 3. Para homenagear a ocasião, o Dia Nacional da Televisão foi instituído pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 18 de setembro, através da Lei 10.255 de 9 de julho de 2001.

Com essa mudança no calendário, a partir de então, temos duas datas para comemorar.