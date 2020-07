As novas confirmações em 24 horas não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. Os números costumam ser menores nos finais de semana e às segundas-feiras, devido ao atraso nas notificações nestes dias.

O recorde anterior de casos no estado em um dia havia ocorrido no dia 2 de julho, com 12.244 novas confirmações. Em um único dia, o Estado chegou a registrar 19 mil casos da doença, mas isso ocorreu devido ao acúmulo de casos não inseridos em sistema após dois dias com problemas no sistema de notificação do governo federal.