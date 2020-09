Geral O Exército paraguaio reforça arame farpado na fronteira com o Brasil

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Manifestantes na fronteira do Paraguai com o Brasil, em Salto del Guairá, no Paraguai. (Foto: Juan Alcaráz/Arquivo Pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Exército paraguaio reforçou a segurança na fronteira com o Brasil nesta terça-feira (15), depois que, no fim de semana, moradores aproveitaram que havia menos militares na linha internacional, entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, e atravessaram de um país para o outro.

Os militares esticaram arame farpado por um trecho da linha internacional, onde o que havia antes tinha sido cortado, colocaram mais pneus e permaneceram no local. Cenário visto há seis meses desde que o governo paraguaio proíbe a entrada de estrangeiros e saída de moradores, por conta da pandemia de Covid-19.

Moradores da região insatisfeitos com as determinações, aproveitaram que parte militares que fazem vigilância no local foram destinados para participar da operação de regaste do ex vice-presidente do Paraguai, Oscár Sanchez, que foi sequestrado, e então tiraram as barricadas e fizeram a travessia. O Paraguai tem 28.367 casos de Covid-19, 14.814 recuperados e 539 mortes.

Protestos

Um protesto pedindo pela reabertura da fronteira entre Brasil e Paraguai aconteceu no final de agosto em Salto del Guairá, na fronteira com o Brasil em Mato Grosso do Sul reuniu cerca 300 pessoas em uma carreata que percorreu as principais ruas da cidade, vizinha a Mundo Novo (MS).

Fechada pelo governo paraguaio há mais de 5 meses devido à pandemia da Covid-19, os manifestantes alegam que a reabertura da fronteira é necessária, pois diversos comerciantes estão fechando as portas devido a falta de turistas brasileiros.

Base de segurança na fronteira

No último dia 11, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, participou, em Querência do Norte (PR), da inauguração da Base Trarbach, a primeira base de operação interestadual integrada com atuação no Mato Grosso do Sul e Paraná.

A Base Trarbach, localizada no Porto Felício de Querência do Norte (PR), faixa de fronteira com o Paraguai, servirá de suporte para a realização de ações integradas no âmbito do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), projeto estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com as forças de segurança pública dos estados e municípios.

Além da base, foi entregue, também, a torre de radiocomunicação do sistema digital, que ajudará no intercâmbio de informação entre os agentes que trabalham em operações de combate a ilícitos na região.

Durante a cerimônia, o ministro André Mendonça ressaltou a importância da Base Trarbach e da torre de radiocomunicação para reforçar o combate aos crimes fronteiriços. “Essas entregas são resultado do esforço de tantos homens que já deram o seu sangue aqui para defender as nossas fronteiras, tantos os policiais federais como os dos estados”, ressaltou. As informações são do portal de notícias G1 e do Ministério da Justiça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral