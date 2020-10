Tecnologia O Facebook chega a 3,2 milhões de usuários, mais da metade da população do Planeta

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Facebook teve resultado positivo no terceiro trimestre. (Foto: Reprodução)

O Facebook anunciou nesta quinta-feira (29) que chegou à marca de 3,21 bilhões de usuários em sua família de aplicativos no final do terceiro trimestre de 2020. A empresa, que controla também o Instagram, o Messenger e o WhatsApp, teve receita acima do esperado para o período, mesmo com o boicote de grandes anunciantes, como Unilever e Coca-Cola. Ao todo, a rede faturou US$ 21,5 bilhões, em alta de 22% na comparação com o mesmo período do ano passado.

As boas notícias fizeram os investidores se empolgarem na bolsa de valores. Durante o dia, sob forte expectativa, as ações da empresa tiveram alta de quase 5% na Nasdaq, fazendo a empresa ser avaliada em US$ 800 bilhões. Após o fechamento do pregão, com a divulgação do balanço, os papeis ficaram estáveis. Segundo analistas de mercado, a razão pela qual a empresa bateu suas metas mesmo com o boicote foi a acelerada digitalização do mercado, que recorre cada vez mais a redes sociais e ao Google para impulsionar seu marketing digital.

Vale lembrar que, em julho, um grupo de anunciantes que incluía corporações como Unilever, Starbucks e Coca-Cola pressionaram a empresa e ficaram um mês sem pagar por campanhas na rede. A meta das companhias era fazer Mark Zuckerberg prestar mais atenção em discurso de ódio e racismo dentro de suas plataformas.

O lucro da empresa no terceiro trimestre foi de US$ 7,85 bilhões, em alta de 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, 1,82 bilhão de pessoas usa a rede social do Facebook todos os dias –o número sobe para 2,74 bilhões se considerado o grupo mensal. Já o número de pessoas que utiliza ao menos um dos apps da empresa é de 2,54 bilhões, em alta de 15% no ano.

Em carta aos investidores, a empresa firma que espera ter ainda um crescimento maior no quarto trimestre de 2020, na comparação com o ano. No mesmo texto, porém, o diretor financeiro David Wehner avisa que o cenário para 2021 é cheio de incertezas, considerando o impacto que a aceleração na digitalização agora pode ter no crescimento futuro da empresa.

Além disso, mudanças no ecossistema de anúncios (como as recentes alterações feitas pela Apple em seu sistema iOS 14) e na regulação podem afetar a empresa.

