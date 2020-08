Ainda falta um tempo para o lançamento oficial do Android 11 para os aparelhos carregados com o sistema operacional do Google. A empresa liberou recentemente a terceira versão beta do sistema operacional, para que os desenvolvedores possam testar seus aplicativos no novo software.

No entanto, para aqueles que estão ansiosos com algumas funções, a gigante das buscas decidiu liberar cinco funções que são novidades do Android 11 para quase todos os aparelhos que são carregados com o seu sistema operacional.

Com isso, os usuários que tenham algum celular com Android a partir da versão 6 – Marshmallow – poderão aproveitar a função Bedtime, algumas melhorias do Android Auto que estão presentes na versão em testes do software, além do Serviço de Localização Emergencial, do Sistema de Alerta de Terremotos e do aplicativo Lookout

Bedtime

Inserido dentro do aplicativo Relógio, do Google, a função Bedtime – ou “dormir”, na versão em português – permite que o usuário defina controles que o auxiliem na hora de dormir, com a reprodução de sons relaxantes. Ele também pode realizar um monitoramento da tela do dispositivo durante o período noturno. E, para acordar, o alarme do aplicativo reproduz o som “Sunrise Alarm”.

Para acessar a função basta abrir o app e clicar no último ícone em sua barra de opções inferior, que está identificado como “Dormir”.

Android Auto

O Android Auto também receberá algumas melhorias. Seu aplicativo de calendário será reformulado, para permitir que o usuário “dê uma olhada rápida em sua programação diária”, enquanto o menu de configurações também ganhará algumas atualizações, que possibilitará que o motorista gerencie suas configurações direto pelo painel do veículo.

Enquanto a função “Bedtime” já começou a ser liberada por meio do app Relógio, as melhorias para o Android Auto deverão chegar a partir do próximo mês.

Serviço de Localização Emergencial e Sistema de Alerta de Terremotos

O serviço de localização emergencial permite que o celular compartilhe as informações de idioma do aparelho com operadores de emergência participantes para ajudar o usuário a entrar em contato com alguma pessoa para pedidos de ajuda.

Já o sistema de alerta de terremotos é capaz de buscar por possíveis eventos do tipo para notificar o usuário com antecedência em caso de necessidade de evacuação do local ou cidade.

Lookout

O Lookout funciona como um aplicativo a parte – card para download disponível no final deste artigo – que auxilia deficientes visuais a executar algumas tarefas com mais facilidade. Sua última atualização permite “escanear” documentos longos para convertê-los em voz, além de identificar produtos com base em seus rótulos.

Como dito, a função Bedtime já está disponível no app Relógio, enquanto o Lookout também já pode ser baixado na PlayStore. No entanto o usuário terá que esperar mais alguns dias até que todas as outras três funções comecem a ser liberadas.