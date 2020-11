Esta é uma exigência do presidente dos EUA, Donald Trump, que, sem apresentar provas, acusa há meses a popular plataforma de compartilhamento de vídeos de fornecer dados de usuários americanos ao governo de Pequim.

Também nesta sexta, as autoridades dos Estados Unidos deram ao TikTok duas semanas a mais para concluir a negociação com uma empresa americana. O documento protocolado pela dona do app, a ByteDance, perante um tribunal federal diz que as autoridades estenderam o prazo estabelecido, originalmente em 12 de novembro, para 27 de novembro.

Entenda a “novela”

A “novela” do TikTok nos EUA se arrasta a pelo menos 4 meses. Um primeiro prazo para a venda de parte do aplicativo a empresas locais venceu em agosto. Apesar de, naquele mês, a proprietária do app, ByteDance, ter divulgado a intenção de negociar com a Oracle, nada se concretizou até agora.

Trump chegou a acenar positivamente para a proposta, mas o negócio segue à espera do aval do governo americano e envolveria também a gigante do varejo Walmart.

A ByteDance disse à Justiça no último dia 11 que “constantemente estamos enfrentando novas solicitações” para a venda e que não vê possibilidade de que as soluções propostas pela dona do TikTok sejam aceitas pelos EUA.