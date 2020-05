Rio Grande do Sul O governo gaúcho vai receber da Companhia de Celulose Riograndense quase 1 milhão de máscaras de proteção facial

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Empresa já havia entregue 100 mil unidades. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Nos próximos três meses, a SES (Secretaria Estadual da Saúde) receberá pelo menos 900 mil máscaras de proteção facial contra o coronavírus, doadas pela CMPC (Companhia de Celulose Riograndense). A entrega simbólica das primeiras quatro caixas foi realizada na tarde desta quinta-feira no Palácio Piratini, em cerimônia com a presença do governador gaúcho Eduardo Leite.

De acordo com o Executivo, o lote será dividido em três partes mensais, cada uma com 300 mil unidades. Outros 100 mil dispositivos desse tipo já foi encaminhado pela empresa para profissionais que atuam em serviços públicos de saúde nas cidades em que a CMPC mantém operações no Estado.

“A doação é significativa não só pelo gesto em si, mas porque sinaliza que não estamos sozinhos, que há mais pessoas fazendo sua parte”, elogiou Eduardo Leite durante o evento. “Há um engajamento corporativo e solidário, e esse sentimento de participação é importante, reforça a certeza de que vamos passar por esse momento difícil.”

A empresa vem trabalhando no combate à pandemia no Rio Grande do Sul. Por meio da Softys, braço de produção e comercialização de produtos de cuidado pessoal e papéis para fins sanitários, já investiu cerca de R$ 5 milhões na compra de duas máquinas para produção de máscaras cirúrgicas, capazes de fabricar entre 60 e 80 máscaras por minuto, totalizando 1,5 milhão de peças por mês.

Ao encontrar dificuldades na aquisição de máscaras para os trabalhadores, a Celulose Riograndense decidiu produzir o material de proteção por conta própria. “A máscara é fundamental para a prevenção, porque protege não só quem usa, mas quem está ao redor”,

acrescentou o governador gaúcho.

Parceria

Em parceria com outras empresas gaúchas e com o ICF (Instituto Cultural Floresta), milhares de equipamentos de proteção para o

enfrentamento da pandemia têm sido sendo adquiridos, como máscaras cirúrgicas, respiradores, equipamentos de proteção

individual (EPIs), álcool em gel e cestas básicas.

Além de Leite e de representantes da CMPC, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, também participaram do ato de entrega.

(Marcello Campos)

