Rio Grande do Sul O Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre terá um equipamento robótico para cirurgias

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Plataforma possibilita procedimentos mais precisos e menos invasivos. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

A fim de qualificar os atendimentos médicos oferecidos pelo Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA), a corporação adquiriu uma plataforma robótica que permite cirurgias mais precisas e menos invasivas, beneficiando militares estaduais e seus dependentes, bem como segurados do Ipe Saúde. O contrato de compra foi assinado nesta semana, em um investimento de R$ 9 milhões.

Trata-se da plataforma “Geração X Da Vinci” com ultrassonografia transoperatória, instrumento complexo e altamente tecnológico, de ampla utilização no tratamento de pacientes oncológico cirúrgico e de outras especialidades.

Iniciadas ainda em 2017, as tratativas para a aquisição precisaram ser paralisadas devido a entraves envolvendo trâmites de importação e o alto custo do aparelho. Com as mudanças causadas pela pandemia do coronavírus, porém, o valor do equipamento baixou assim como o processo para trazê-lo ao Brasil foi facilitado, o que ocasionou na retomada da compra.

O aparelho é considerado um dos mais eficazes nas cirurgias abdominais e pélvicas, áreas em que também é utilizada com mais frequência, a plataforma de cirurgia robótica tem apresentado altos índices de intervenções bem-sucedidas, outro fator que foi determinante para o interesse de compra.

“Dentro do processo de qualificação e modernização do Hospital da Brigada Militar, as novas tecnologias são de suma importância para apoiar a equipe cirúrgica. Esse hospital atende profissionais da segurança pública, tão vitais para a sociedade” comentou a titular da SES (Secretaria Estadual da Saúde), Arita Bergmann.

O comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr Picon, ressalta que essa compra demonstra um grande avanço para o Hospital e trará mais segurança para as operações cirúrgicas na unidade. A avaliação é corroborada pelo major Renan Cabral, médico do Quadro de Oficiais Especialistas em Saúde da corporação, além de um dos responsáveis por coordenar o estudo para a compra do aparelho:

“A implantação da plataforma robótica levará a uma melhora global no atendimento dos pacientes, tornando o hospital uma referência em tecnologia em saúde e em qualidade assistencial dentro do Estado. A experiência no uso da plataforma robótica é de aumento exponencial no número de cirurgias em menos de um ano”.

Além disso, o equipamento ainda garante aos pacientes melhores resultados em termos de recuperação, como menos dor pós-operação e menores taxas de complicação, conforme Renan: “Cada cirurgia tem suas peculiaridades e tempos de recuperação específicos. Mas o que podemos afirmar é que a cirurgia robótica tende a apresentar melhores resultados em termos de recuperação”. disse.

Ele acrescenta que a plataforma robótica oferece a possibilidade de realizar uma cirurgia minimamente invasiva em tratamentos que são realizados atualmente somente pela via aberta, o que reforça os resultados bem-sucedidos. Outras vantagens são a precisão no procedimento (diminuição de erros médicos), menores taxas de sangramento (menos complicações) e a redução no risco de morte no trans e pós-operatório.

“Já temos alguns oficiais médicos com essa formação e com experiência em cirurgia robótica, prontos para realizarem os primeiros procedimentos assim que o equipamento for instalado no HBMPA. Além disso, um novo grupo já iniciou o treinamento e, em breve, viajará para realizar a certificação.

Questão institucional

Segundo ele, isso acontece pelo fato de os hospitais se tornarem referência em sua região após a aquisição desses aparelhos: “Os pacientes enxergam essas unidades como locais em que existe investimento e cuidado diferenciado com o atendimento à saúde, o que se reflete no aumento do número de pacientes atendidos, internações e cirurgias realizadas, tanto convencionais quanto robóticas”.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, destacou que o HBM tem um papel fundamental no atendimento dos servidores. “Ainda mais neste momento excepcional da pandemia, em que os homens e mulheres das forças de segurança necessitam de suporte adequado para manterem o trabalho ininterrupto e de excelência que os caracteriza”, frisou.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul