Geral O INSS marca o início da teleperícia para o dia 6

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

O serviço será realizado com segurados que estejam acompanhados do médico do trabalho das empresas. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo federal definiu a data de 6 de novembro para o início da teleperícia no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), segundo informações do portal de notícias G1. O serviço será realizado com segurados que estejam acompanhados do médico do trabalho das empresas. Nos casos de empresas que não têm médico do trabalho, está mantida a necessidade de realizar a perícia presencialmente no INSS.

A decisão foi tomada porque, em uma teleperícia sem o segurado estar acompanhado de um médico especializado em saúde ocupacional, não seria possível realizar testes considerados essenciais para definir o estado da pessoa avaliada.

O plano foi apresentado na quinta-feira (22) pelo INSS ao Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública.

O INSS informou ao TCU que para uma perícia em que o segurado não tivesse acompanhamento de um médico, seria necessário o órgão investir em equipamentos. Neste momento, de acordo com o INSS, tais gastos seriam pouco viáveis e exigiriam que os segurados também tivessem câmeras específicas.

Segundo o INSS, empresas médias e grandes já são obrigadas a ter médico do trabalho, por isso é grande o número de segurados que poderia ser atendido no novo sistema. O atendimento por teleperícia também deve tornar mais rápida a perícia presencial.

Assistente virtual

Desde o lançamento da assistente virtual do Meu INSS em maio deste ano, a Helô realizou 5,9 milhões de atendimentos relacionados a esclarecimentos de dúvidas ou consultas de processos sobre seus requerimentos, busca de informações sobre atendimento nas agências serviços, resultado de perícias médicas, auxílio-doença, entre outros.

A Helô ainda está em treinamento. A ideia é que assistente virtual se aprimore cada vez mais para interagir de forma ainda mais eficaz com o cidadão. Ela está programada para esclarecer as dúvidas mais frequentes dos usuários no Meu INSS, por meio de um banco de respostas já definidas para cada situação específica. E a cada vez que novas perguntas são feitas para a Helô, mais é ampliado o banco de respostas para ajudar os cidadãos.

Por meio da Helô, também é possível ser atendimento diretamente por um servidor do INSS, por meio do chat humanizado da Helô. Atualmente há aproximadamente 300 colaboradores atuando neste tipo de atendimento — número que tende a crescer cada vez mais.

É possível falar com a Helô pelo chatbot tanto pelo site do Meu INSS (gov.br/meuinss) quanto pelo celular, em aparelhos com sistema Android e iOS. Ao ser acessada, a Helô solicita apenas duas informações: nome e CPF.

Seja no aplicativo ou no site, basta clicar no ícone de dois balõezinhos de diálogo que aparecem no canto inferior direito da tela. As informações são do portal de notícias G1 e do INSS.

