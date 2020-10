Tecnologia O Instagram anuncia integração com o Messenger e novidades no Direct

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Diversas ferramentas que já existem no aplicativo de conversa do Facebook e inéditas vão chegar ao bate-papo da rede social. (Foto: Reprodução)

O Instagram é uma propriedade do Facebook e, como tal, já possui alguns recursos semelhantes em ambas as redes sociais. Agora, a empresa trabalha para torná-las cada vez mais integradas, e o anúncio desta semana é mais um passo nesta direção.

Em uma nova atualização do Instagram, a companhia de Mark Zuckerberg vai adicionar diversos recursos já conhecidos do Messenger nas mensagens diretas, além de aumentar a integração entre os aplicativos de conversa.

Dentre todas as novidades, a principal é que, a partir de agora, será possível conversar entre os aplicativos. Por meio do Instagram, por exemplo, o usuário será capaz de entrar em contato com um amigo que utilize o Facebook. O contrário, claro, também será possível, e a ferramenta funciona mesmo que uma das pessoas não tenha conta em algum dos aplicativos. O usuário ainda vai poder escolher em qual deles vai receber as mensagens.

Além disso, muitas funcionalidades já presentes no Messenger ou totalmente inéditas vão estar disponíveis no Direct do Instagram. Com o modo “Assistir juntos”, por exemplo, será possível ver séries, filmes e vídeos, seja do Facebook Watch, do IGTV e, em breve, do Reels, junto com um grupo de amigos durante uma chamada de vídeo.

Este recurso vai estar disponível nos dois aplicativos. Também está sendo lançado o “modo temporário”, no qual o usuário pode escolher que as mensagens desapareçam automaticamente depois de serem vistas ou quando a conversa é fechada.

A empresa também está disponibilizando as reações de emojis personalizados para as mensagens. Há também a adição das figurinhas de selfie, no qual o usuário vai poder criar um boomerang com o próprio rosto e usar nas conversas. Além disso, será possível personalizar as cores das conversas.

Mensagens diretas

Outras novidades incluem recursos já disponíveis no Messenger e que agora chegam ao Direct, como o encaminhamento de conteúdos a até cinco conversas e a resposta de uma mensagem específica. Também será possível decidir quem vai poder enviar mensagens diretamente a você e adicionar efeitos animados ao conteúdo enviado.

Por fim, o recurso de denúncia de mensagens foi expandido para a conversa completa, além de uma ferramenta de sugestões proativas de bloqueio.

As atualizações do Messenger e do Instagram estão sendo lançadas gradualmente. Em breve, a intenção da empresa é inserir também o WhatsApp à experiência, como uma forma de consolidar ainda mais o seu espaço.

