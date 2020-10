Tecnologia Xiaomi lança celular com câmera de 108 MP e versão mais barata

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Xiaomi lança Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite. (Foto: Divulgação/Xiaomi)

A Xiaomi anunciou o lançamento dos celulares premium Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite. Os smartphones serão vendidos no exterior pelos preços sugeridos de 499 euros (R$ 3.230 em conversão direta), 599 euros (R$ 3.960 no câmbio de hoje) e 279 euros (R$ 1.845), respectivamente. Mi 10T e Mi 10T Pro trazem na ficha técnica a conectividade 5G, tela com taxa de atualização de 144 Hz e Snapdragon 865, um dos processadores mais velozes da Qualcomm.

Já a versão Lite (“leve”, em português) chega como um modelo mais em conta para usuários que procuram um celular com conexão às redes de quinta geração com bom custo-benefício. Não há informações sobre a chegada dos telefones ao Brasil.

Mi 10T – 499 euros (R$ 3.230)

O Mi 10T apresenta tela LCD de 6,67 polegadas e traz câmera tripla. O conjunto é disposto em sensor principal de 64 MP, ultra wide de 13 MP e câmera macro de 5 MP. O sensor para selfies é de 20 MP e os vídeos são gravados em até 8K. Outras características do telefone são o leitor de impressão digital na lateral e o desbloqueio por reconhecimento facial.

O espaço para dados é de 128 GB, enquanto a memória RAM varia entre 6 GB e 8 GB. O processador utilizado no smartphone é o Snapdragon 865, da Qualcomm. O aparelho traz conectividade 5G e tela de 144 Hz. A bateria é de 5.000 mAh e conta com carregamento rápido de 33 W.

O smartphone ainda inclui proteção Gorilla Glass 5 na frente e no verso. A ficha técnica fica completa com alto-falante duplo e resistência a respingos. Ele sai de fábrica com a interface MIUI 12 como sistema operacional, baseado no Android 10 e está disponível nas cores preto e prata.

Mi 10T Pro – 599 euros (R$ 3.960)

A versão Pro do Mi 10T também conta com uma tela de 6,67 polegadas e painel LCD. A taxa de atualização é de 144 Hz e ainda traz proteção Corning Gorilla Glass 5. A câmera tripla conta com sensor principal de 108 MP, seguido de ultra wide de 13 MP e macro de 5 MP. Para selfies, o celular reserva 20 MP na câmera frontal. As lentes traseiras ficam alocadas em um retângulo no canto superior do smartphone.

Assim como o Mi 10T, o Mi 10T Pro apresenta conectividade 5G e NFC. Além disso, existem duas possibilidades de armazenamento para essa versão, sendo elas de 128 e 256 GB com memória RAM de 8 GB para as duas opções. O processador que compõe a ficha técnica do smartphone é o Snapdragon 865 e a bateria é de 5.000 mAh. O carregamento rápido do celular é feito por um carregador USB-C de 33 W. Ele também sai com o Android 10 de fábrica e pode ser adquirido nos acabamentos preto, prata e azul.

Mi 10T Lite – 279 euros (R$ 1.845)

O Mi 10T Lite tem câmera quádrupla que se divide entre sensor principal de 64 MP, ultra wide de 8 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade também de 2 MP. Já a câmera frontal registra selfies de até 16 MP. O desbloqueio facial e o leitor de impressão digital na lateral também estão presentes no modelo. O conjunto fotográfico fica abrigado em um círculo na parte central da traseira do celular, enquanto a frontal aparece em um furo na tela, também no centro.

Dessa vez o processador que aparece é o Snapdragon 750G e as especificações do armazenamento variam em versões de 64 GB ou 128 GB para dados, enquanto na memória RAM a única opção é de 6 GB. Também conta com conectividade 5G e suporte NFC. A bateria do Mi 10T Lite diminui um pouco em relação aos outros aparelhos lançados e apresenta componente de 4.820 mAh. Por outro lado, o carregamento rápido continua o mesmo de 33 W.

A tela do Mi 10T Lite tem sincronização adaptável que vai até 120 Hz para ajustar de acordo com a necessidade do usuário. Outro detalhe presente é a tecnologia LiquidCool, usada para evitar o superaquecimento quando estiver em condições intensas na cargas de trabalho. O Android 10 também é a versão utilizada no modelo mais em conta. Os consumidores interessados podem comprar unidades nas cores preto, azul e rosa.

