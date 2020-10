Tecnologia Saiba qual é a diferença entre grupos e canais no Telegram

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Entenda o que é um grupo e um canal no Telegram. (Foto: Reprodução)

O Telegram possui dois recursos parecidos para comunicação múltipla: os grupos e os canais. Os grupos podem ter até 200 mil membros cada e a plataforma garante que suas ferramentas de administração conseguem dar conta dessa turma toda. Já os canais do Telegram são uma ferramenta para transmitir mensagens para grandes públicos – ainda maiores. Porém, um canal pode ter um número ilimitado de inscritos.

Vamos aos detalhes técnicos de cada um (grupo e canal), segundo o próprio Telegram.

Qual é a diferença entre grupos e canais

De acordo com o Telegram, grupos são ideais para compartilhar coisas com amigos e familiares ou para colaboração em pequenas equipes. Ainda assim, os grupos também podem crescer muito e ter suporte a comunidades de até 200 mil membros (loucura!).

Para fins de comparação, um grupo no WhatsApp pode ter até 256 participantes. Para atingir mais pessoas, o usuário precisa de todos os contatos via lista de transmissão.

Um recurso que facilita é que você pode tornar qualquer grupo público, alternar o histórico para controlar se novos membros têm acesso às mensagens anteriores e nomear administradores com privilégios granulares para ajudar você a dar conta de tante gente.

Administradores também podem fixar mensagens importantes no topo da tela para que todos os membros do grupo possam vê-las, incluindo quem acabou de entrar.

Canais do Telegram são ilimitados

Já os canais são uma ferramenta para transmitir mensagens para grandes públicos, bem maiores. Na verdade, um canal pode ter um número ilimitado de inscritos.

Outro detalhe importante é que, quando você publica em um canal, a mensagem é assinada com o nome e a foto do canal. É como se fosse uma transmissão pública. Cada mensagem enviada tem um contador de visualizações que é atualizado quando a mensagem é visualizada, incluindo as cópias encaminhadas dessa mensagem.

Canais do Telegram: públicos e privados

Os canais públicos possuem um nome de usuário. Qualquer um pode encontrá-los na busca do Telegram e entrar neles. Já os canais privados são para o que o Telegram chamou de “sociedades fechadas”. Eles não são encontrados na busca e você só pode ser adicionado pelo criador ou se obter um link válido de convite para entrar no canal.

Um detalhe a se considerar é que os canais privados com links disponíveis publicamente serão tratados da mesma forma que canais públicos, como públicos.

Se for um canal público, terá um nome de usuário e um link t.me (como t.me/tecnoblog). Esse link, sendo de um canal ou grupo público, você pode postar nas redes sociais, publicar em posts ou até fazer um sticker (o céu é o limite para isso).

Contudo, se você possui um canal privado, dê preferência para enviar o seu link de convite apenas para os seus amigos ou pessoas realmente interessadas no canal.

