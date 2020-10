Tecnologia O iPhone 12 custa até 14 mil reais no Brasil

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

iPhone 12 mini é o mais barato entre os aparelhos da nova linha da Apple. (Foto: Reprodução)

A Apple ainda não deu uma estimativa de quando trará o iPhone 12 para o Brasil, mas o pessoal do MacMagazine descobriu os supostos preços da nova linha de celulares no país. As fontes do site compartilharam uma tabela indicando que a nova linha, pela primeira vez, terá smartphones custando mais de R$ 10 mil.

O iPhone 12 mini, modelo mais barato entre os novos iPhones, teria preço sugerido de R$ 6.999 na edição de 64 GB. Já a edição básica do iPhone 12 sairia por R$ 7.999.

Segundo a tabela, a versão mais barata iPhone 12 Pro chegaria com preço na casa dos R$ 10 mil, sendo o primeiro celular da Apple a bater essa marca de preço. No ano passado, o iPhone 11 Pro Max chegou ao país custando R$ 9.599.

Por fim, o modelo Pro Max seria o mais caro, com preços alcançando até R$ 14 mil. Abaixo, você confere todos os valores listados pelo MacMagazine.

iPhone 12 mini: 64 GB – R$ 6.999; 128 GB – R$ 7.499; 256 GB – R$ 8.499

iPhone 12: 64 GB – R$ 7.999; 128 GB – R$ 8.499; 256 GB – R$ 9.499

iPhone 12 Pro: 128 GB – R$ 9.999; 256 GB – R$ 10.999; 512 GB – R$ 12.999

iPhone 12 Pro Max: 128 GB – R$ 10.999; 256 GB – R$ 11.999; 512 GB – R$ 13.999

De acordo com o MacMagazine, os valores da tabela mostram o preço dos celulares parcelados em até 12 vezes. O site aponta que o iPhone 12 Pro Max deve sair por R$ 12.599 ao ser comprado à vista.

É importante ressaltar que a Apple não comentou oficialmente sobre os valores do iPhone 12 e o preço dos dispositivos no Brasil ainda não foi confirmado. A nova linha de celulares, que traz 5G e não vem com carregador, já está sendo vendida no exterior e chega ao mercado em 23 de outubro.

Sensor de luz no iPhone 12

A Apple adicionou uma nova ferramenta que deve auxiliar na melhoria da qualidade de fotos e vídeos nos modelos do iPhone 12. Trata-se do sensor LiDAR (Light Detection and Ranging), utilizado principalmente em carros autônomos.

Ele auxilia aparelhos a realizarem um processo de escaneamento de uma área tridimensional, como sua própria nomenclatura antecipa. O LiDAR mede distâncias de objetos utilizando-se dos raios de luz, e assim consegue rapidamente aferir o posicionamento de objetos e auxiliar computadores a tomarem decisões.

