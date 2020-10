Educação O que fazer quando a internet cai?

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Ter problemas de conexão durante essas atividades, pode ser estressante e prejudicial. Foto: Reprodução Ter problemas de conexão durante essas atividades, pode ser estressante e prejudicial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O home office e as aulas online seguem firmes durante a quarentena e depender da internet residencial tem sido cada dia mais importante. Ter problemas de conexão durante essas atividades, pode ser estressante e prejudicial, então é importante entender os fatores que podem interferir no sinal e saber como agir caso antes de entrar em contato com a assistência técnica ou optar por uma nova opção de operadora.

Separamos algumas dicas simples que podem resolver o problema de conexão. Caso os problemas persistam, vale acessar o Portal de Planos para mais dicas como esta ou para encontrar outras opções de operadoras. Confira dicas:

Reinicie

Não é a toa que essa é a primeira questão quando acionamos um suporte técnico, pois reiniciar a internet pode ser um dos atos mais eficientes quando ela cair. O ideal é desligar o modem e só ligá-lo novamente de preferência após 5 minutos pelo menos.

Atenção ao modem

O roteador precisa estar em local aberto e arejado. Se estiver em uma gaveta, por exemplo, desloque o modem para um lugar mais adequado. Quando aquecido traz instabilidade à conexão e pode causar falhas irreversíveis.

Use um cabo LAN

A internet sem fio, apesar de moderna e mais procurada não é tão estável quanto a conectada com cabo LAN. Para identificar se o problema está no Wi-Fi , conecte usando um cabo deste tipo e verifique se a internet volta a funcionar. Caso retorne, o problema está no sinal sem fio e a solução é investir em um roteador mais potente.

Verifique os cabos

A qualidade dos cabos é fundamental para o bom funcionamento da rede. Se um único cabo está desgastado, já é o suficiente para trazer algum problema na conexão, como queda ou instabilidade. Verifique periodicamente.

Crie uma senha de acesso

A rede sem proteção pode ser um agravante para quedas de internet, pois talvez haja muitos dispositivos conectados e “roubo” de sinal de Wi-Fi pelos vizinhos, por exemplo. Crie uma senha de proteção e troque com uma frequência média de 3 meses.

Verifique programas, vírus e firewall

Analise se a internet caiu ou está instável apenas em um dispositivo, como o computador. Pode ser que ele seja o foco do transtorno devido algum programa, malware ou farewall. Realize o teste de conexão em outros aparelhos e caso funcione, tente identificar na máquina o que pode estar impactando a conexão. Vale lembrar nesse item, que vírus também interferem no funcionamento de uma máquina infectada.

Verifique se há pico de energia

Quando a energia oscila, o modem tende a ficar desligado por um momento, impactando a conexão. Apesar de ser comum em algumas regiões, os picos de energia não são notáveis, principalmente se estiver navegando por um notebook ou celular. Se esse for o caso, é necessário aguardar antes de contatar a operadora.

Contate a assistência técnica especializada

Se todas as alternativas não resolveram o problema, essa é a hora de acionar a sua operadora. Apesar de ser a opção menos desejada pela maioria, pode ser que apenas a empresa tenha a solução e que não seja um problema pontual na residência, mas toda a região também. Se esse não for o caso, outra possibilidade é a interferência em sua linha telefônica ou algum fator distinto a ser sanado pelos técnicos responsáveis.

