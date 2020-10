Educação Internet para estudar: dicas de planos para manter a conexão estável nos estudos

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A tecnologia está fazendo a diferença no futuro de milhões de brasileiros, que estão tendo a possibilidade de continuar seus estudos de suas casas. Foto: Reprodução A tecnologia está fazendo a diferença no futuro de milhões de brasileiros, que estão tendo a possibilidade de continuar seus estudos de suas casas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A internet sempre foi importante para os estudantes, não é mesmo? Mas agora, com a quarentena, ela se tornou indispensável. Isso porque, com a recomendação de ficarmos todos em casa, as escolas e universidades estão realizando suas aulas na modalidade EaD (educação a distância). Embora algumas pessoas já fizessem algumas aulas em EaD e já estivessem acostumadas com esse formato, agora todos precisaram migrar para ele.

A tecnologia está fazendo a diferença no futuro de milhões de brasileiros, que estão tendo a possibilidade de continuar seus estudos de suas casas. Já pensou como seria a estudar em casa sem computador e internet?

Pois é… O problema é que muitas pessoas não têm uma conexão boa em casa e estão tendo dificuldades para acompanhar as aulas no EaD. Se esse é o seu caso, continue lendo esse texto. Nele, nós vamos dar dicas para você contratar um plano de internet com o qual você possa estudar bem em casa, mas sem gastar muito.

Como escolher um plano de internet para EaD?

Se a internet será usada apenas para ver aulas em EaD e há só um estudante na casa, não é necessário uma conexão das mais rápidas e caras. Existem muitos planos acessíveis, que contam com velocidade suficiente para ver os professores nitidamente e não perder nenhum conteúdo que aparece na tela.

Além disso, tão importante quanto a velocidade é a estabilidade da sua internet, para que os vídeos não fiquem travando e a conexão não falhe no meio de uma atividade importante. Esses são os dois principais fatores que você precisa observar quando estiver escolhendo um plano de internet para EaD. Além do preço, é claro. Existem opções de ferramentas que podem te ajudar nesse processo de comparação, é o caso de Zelas Conecta, nele você pode encontrar informações das principais operadoras, tudo em um único lugar.

Se você está preocupado com o Wi-Fi, fique tranquilo: a maioria das operadoras, hoje em dia, oferece o modem do Wi-Fi grátis e instala tudo direitinho na sua casa, quando você contrata o plano de internet fixa.

Você também pode contratar um pacote de internet móvel, para usar fora de casa, no seu celular ou tablet. É possível estudar em EaD com internet móvel, afinal o 4.5G é bem rápido e permite reprodução de vídeos em boa qualidade. Você só precisa prestar atenção no tamanho da franquia, algo que explicamos melhor a seguir.

Quais são os melhores planos de internet para EaD?

As operadoras têm várias opções de planos, não é mesmo? 10 mega, 50 mega, 100 giga… Isso pode causar confusões na nossa cabeça, na hora de escolher, mas a gente ajuda você a se localizar nesses números.

Se você está escolhendo uma internet fixa, para sua casa, esses números significam a velocidade da internet, que podem ir de 10 mega até mais de 500 mega por segundo. Assim, você pode baixar arquivos mais rápido e mais pessoas podem usar a internet ao mesmo tempo, sem que ela fique lenta. Contudo, para quem quer apenas assistir aulas em EaD e fazer suas atividades, um pacote de 10 mega da Claro, que custa R$ 79,90, é o suficiente.

Por outro lado, se você está procurando uma internet móvel, os números (10GB, 20GB e por aí vai…) servem para identificar quanto cada plano tem de franquia de dados.

Isto quer dizer que a velocidade é sempre a mesma, mas os planos mais caros permitem você usar mais internet ao longo do mês. Um plano Claro Flex, com 10GB, que custa R$ 39,90, é o suficiente para assistir algumas horas de aulas em vídeo no celular, em uma qualidade razoável. Quando sua franquia acaba, a internet fica mais lenta, mas você pode contratar pacotes adicionais para liberar mais internet.

Aqui, a gente cita os planos mais acessíveis da Claro, operadora que ganhou o prêmio SpeedTest de internet mais rápida do Brasil, em 2019. Mas a empresa também têm várias outras opções de pacotes que oferecem boas velocidades e conexão estável. Além disso, dependendo da sua região, você também pode encontrar promoções interessantes e planos de qualidade em operadoras como Vivo, TIM e Oi.

Projeto 4G Para Estudar

Para finalizar nossa matéria, precisamos lembrar das pessoas que mais estão perdendo com essa migração para o EaD: aquelas que não têm condições financeiras de contratar um plano de internet para suas casas.

Por isso, um grupo de cursinhos pré-vestibulares comunitários, que dá aulas para jovens da periferia, criou a campanha “4G Para Estudar”. Colaborando com qualquer valor a partir de R$ 20, você pode proporcionar internet para jovens estudarem para o Enem, entrarem na universidade e conquistarem um futuro melhor.

A meta inicial era arrecadar R$ 100 mil, para comprar pacotes de internet para 2 mil estudantes. Como essa meta foi atingida logo no primeiro dia, o projeto “4G Para Estudar” agora pretende juntar 600 mil reais, para que milhares de outros jovens, de todo o Brasil, continuem estudando para o Enem. A educação pode mudar a vida desses jovens. Mas, antes disso, eles precisam de internet para continuar estudando.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação