Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Tanto Maurício (E) quanto Pottker (D) assinaram contratos por cinco temporadas. (Foto: Divulgação)

Neste domingo (1º), o Inter confirmou a contratação do meio-campista Maurício, 19 anos. O negócio envolveu uma troca com o Cruzeiro-MG (atualmente na Série B) pelo atacante William Pottker, 26, que estava no elenco colorado desde 2017, então atuando pela Ponte Preta-SP. Ambos os clubes manterão percentuais sobre os direitos federativos dos jogadores.

O atleta paulista iniciou a sua carreira profissional em 2018 no Desportivo Brasil, de Porto Feliz (SP), sendo negociado naquele mesmo ano com o time de Belo Horizonte, pelo qual marcou seis gols em 41 partidas. Ele assinou contrato com o Colorado por cinco temporadas, mesma duração do contrato de Pottker com a “Raposa”, atualmente sob o comando do gaúcho Felipão.

Além disso, Maurício traz no currículo convocações para as categorias Sub-18 e Sub-20 da Seleção Brasileira. Também participou do período de treinos preparativos com o grupo principal para a Copa América de 2019.

Ele deve ser apresentado oficialmente pelo Inter nesta semana e é uma das apostas da comissão técnica para suprir a carência causada pelo afastamento do meia Boschilla até o fim do ano, devido a uma lesão no joelho direito.

Brasileirão

Apesar do tropeço fora de casa diante do Corinthians no sábado (31), por 1 a 0, o Inter permanece no topo do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, mesma pontuação do Flamengo mas em vantagem no saldo de gols. A manutenção da liderança foi possível graças à derrota do time carioca para o São Paulo (quinto colocado) por 4 a 1, neste domingo, em pleno estádio Maracanã.

Agora o time gaúcho torce para que o Atlético-MG (terceiro colocado, com 32 pontos) não passe de um empate contra o Palmeiras (na sétima posição, com 25 pontos) na tarde desta segunda-feira (2), na capital paulista. Ou não vença o “Verdão” por diferença maior que três gols. Caso ocorra essa combinação favorável de resultados, o Colorado iniciará o segundo turno como líder da competição.

Vale lembrar, no entanto, que o São Paulo tem uma partida a menos e que o Galo mineiro acumula três jogos pendentes, devido a transferências de datas de duelos a fim de evitar colisão de compromissos já disputados na Copa do Brasil. Ainda não foram definidas as datas para que os cronogramas destes dois clubes sejam colocados em dia.

O próximo compromisso do Inter no Brasileirão está marcado para o próximo sábado, contra o Coritiba-PR, no estádio Beira-Rio.

Antes, porém, o time sob o comando do argentino Eduardo Coudet tem pela frente o confronto de volta contra o Atlético Goianiense, na noite desta terça-feira, também em casa, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O Colorado avançará à próxima fase com um empate por qualquer placar, já que no jogo de ida, semana passada, bateu os donos da casa por 2 a 1.

