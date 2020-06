Cinema O Memorial da América Latina vai ganhar cinema drive-in a partir do dia 16

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

O cinema drive-in terá capacidade para até 100 carros por sessão. (Foto: Divulgação)

O governo de São Paulo anunciou a criação de um cinema drive-in no espaço do Memorial da América Latina, na Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista. O cinema drive-in, com filmes para serem assistidos de dentro do carro, deve ser inaugurado no dia 16 de junho, segundo o anúncio do governador João Doria (PSDB).

De acordo com o tucano, o novo espaço seguirá uma série de protocolos de proteção contra a Covid-19 e faz parte da estratégia do governo paulista de retomar aos poucos as atividades do setor cultural no estado, que é um dos mais prejudicados pelas medidas de quarentena.

“Teremos aqui em São Paulo a inauguração do primeiro cinema em modelo drive-in para as pessoas assistirem filmes de forma segura e correta, como manda os protocolos sanitários”, ressaltou Doria.

Segundo o governo paulista, os municípios de SP que quiserem adotar cinemas no mesmo modelo, obedecendo as normas sanitárias, têm autorização para fazer dentro do programa Drive-in da Cultura.

“Trata-se de um evento seguro para o público e os funcionários, e tem tudo para se tornar uma das principais formas de lazer e diversão enquanto a pandemia não passa completamente”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão.

Distanciamento social

Com capacidade para 100 carros por sessão, o cinema drive-in do Memorial da América Latina é fruto de uma parceria da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa com o grupo Petra Belas Artes de cinema, que comanda o cinema Petra Belas Artes, na esquina da rua da Consolação com a Avenida Paulista, no Centro da capital paulista.

Chamado de Belas Artes drive-in, o espaço seguirá protocolos rigorosos de saúde, segundo o governo paulista, com regras de distanciamento social, higiene, limpeza de ambientes, comunicação e monitoramento durante as sessões. Entre os cuidados obrigatórios, estão a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas e carros em todos os ambientes, máximo de quatro ocupantes em cada carro, pagamentos via aplicativo, exigência do uso de máscaras e aferição de temperatura de funcionários e clientes.

Para garantir o distanciamento, o acesso ao áudio dos filmes será obtido por meio do rádio do próprio carro, sintonizado via ondas FM. Há também a opção de escutar a exibição por meio do próprio smartphone, segundo o governo.

A posição dos carros em fila será organizada pela equipe do evento, que posicionará os veículos maiores, do tipo utilitários, na lateral do espaço, para melhor visibilidade dos demais. Os banheiros disponibilizados durante a exibição serão higienizados a cada uso. As sessões também terão dispositivos de álcool em gel, segundo a secretaria.

Programação

O cinema drive-in do Memorial abrirá as portas para o público no dia 16 de junho com programação que mistura filmes de arte e retrô, incluindo obras como “Batman, O Cavaleiro da Noite” e “A Origem”, de Christopher Nolan, “Laranja Mecânica”, “O Iluminado”, “2001 – Uma Odisseia no Espaço” e “De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick. O horário das sessões e o valor dos ingressos ainda não foram informados pelos pelos organizadores do espaço, mas os tickets poderão ser adquiridos pela internet, segundo as informações da Secretaria de Cultura.

O espaço promoverá também uma semana temática com filmes de Tim Burton e seu universo, em que serão exibidos quatro filmes do diretor e “O Gabinete do Dr. Phibes”, com Vicent Price, e o ainda inédito nos cinemas brasileiros “Apocalipse Now – Final Cut”, obra-prima de Francis Ford Coppola, restaurada e com som remasterizado, e com 30 minutos a mais do que a versão original, lançada em 1979.

Além dos filmes propostos pela programação do evento, o espaço também terá uma seleção de músicas para ambientarem a noite, antes do início dos filmes.

