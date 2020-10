Geral O Ministério Público Federal cobra transparência da Ancine sobre verbas do audiovisual

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Procuradoria recomenda que dados do Fundo Setorial do Audiovisual sejam divulgados; agência diz que cumprirá a determinação. (Foto: Ascom/PRRJ)

O MPF (Ministério Público Federal), por meio do procurador Sergio Gardenghi Suiama, do Rio de Janeiro, fez na terça-feira (6) uma recomendação à Ancine (Agência Nacional do Cinema). A procuradoria sugere, entre outros pontos, que dados referentes ao FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e ao PAI (Plano Anual de Investimentos) sejam publicados em breve no site da autarquia federal. A Ancine informou que “as informações serão organizadas para cumprimento da determinação”.

O procurador justifica a recomendação, que não tem caráter coercitivo (ou seja, a Ancine não seria obrigada a acatar), escrevendo que “a lentidão no processo de análise complementar dos projetos por parte da Ancine ocasionou a impetração de dezenas de mandados de segurança por parte dos produtores culturais” e que a “divulgação se revela útil e necessária para o devido acompanhamento pelos interessados e pelo público em geral, uma vez que os recursos do FSA são públicos”. Suiama afirma ainda que, após uma reunião em 25 de setembro, a agência comprometeu-se a fazer a divulgação na semana subsequente, mas não o fez.

O documento destaca ainda que “os relatórios anuais de gestão do FSA disponíveis no sítio eletrônico da Ancine encontram-se defasados, sendo o mais recente datado do ano de 2017”. O procurador indica que a atualização deveria ser feita dentro de 30 dias, com a divulgação dos relatórios anuais de 2018 e 2019 no “Diário Oficial da União” e no site da autarquia.

Quanto ao PAI, o Ministério Público demonstra preocupação de que os recursos sejam perdidos: “até o início do mês de outubro de 2020, não foi aprovado o PAI referente ao ano corrente, o que pode resultar em perda de dotação anual e redução de dotações futuras por conta de recursos não empenhados, pela incidência do princípio da anualidade”. Suiama pede assim que seja dada uma previsão de quando será elaborado o PAI referente a 2020. Em 2019, a aprovação do PAI também foi tardia, realizada apenas em 17 de dezembro daquele ano.

Com esse documento, ainda que não haja a obrigação de seguir as recomendações, o diretor da Ancine, Alex Braga Muniz, deve responder dentro de três dias que providências foram tomadas a respeito.

Se seguir as sugestões, a agência precisará ainda, entre outras mudanças, colocar em seu site, no prazo de 72 horas, dados referentes a projetos que receberam fomento do FSA ou que o solicitaram. Também há o pedido de que seja informado o valor atualizado do passivo de contratações pendentes, isto é, que seja feito um balanço do caixa disponível para esses projetos.

Procurada pelo jornal O Globo, a assessoria de comunicação da Ancine afirmou, em nota, que “grande parte das informações demandadas” já está em seu site. A agência comunica ainda que as discussões sobre o PAI de 2020 estão avançando, e que há uma reunião marcada para o final de outubro.

Leia abaixo a resposta completa da Ancine:

“A Agência Nacional do Cinema – ANCINE vem realizando análises e aprovações de projetos audiovisuais. Entre 20 de agosto e 06 de outubro, por exemplo, a Diretoria Colegiada aprovou um total de 129 projetos, incluídas aí as análises com primeira liberação de recursos.

“As listas de projetos em fase de análise vêm sendo publicadas e atualizadas pela ANCINE. As informações sobre a situação orçamentária e financeira do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) também são públicas.

“Vale destacar que grande parte das informações demandadas pelo Ministério Público Federal (MPF) estão atualmente disponibilizadas pela ANCINE em seu sítio eletrônico, a exemplo das informações financeiras do FSA e das listagens de projetos em fase de análise, dentre outras informações. A partir da demanda do MPF as informações serão organizadas para cumprimento da determinação.

“O FSA apresentava um descompasso financeiro, diagnosticado pela atual gestão da ANCINE e apresentado para o atual Comitê Gestor do FSA nos dias 24 de junho e 12 de agosto. Tal descompasso tem origem no lançamento de editais para além das disponibilidades financeiras e, no caso de 2018, para além do previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA).

“Desde então o Comitê Gestor, que conta com representantes do governo e do próprio setor, adotou uma série de medidas para a regularização dos problemas apurados, visando o cumprimento dos compromissos assumidos. O Comitê aprovou ainda a criação de novas linhas de investimento, no âmbito do Plano Anual de Investimentos (PAI) para 2020, a serem apreciadas na próxima reunião, estimada para o final deste mês.

“A aprovação dos Relatórios de Gestão 2018 e 2019 aguardava a deliberação das medidas de ajustes para regularização financeira e também devem ser apreciados na próxima reunião do Comitê Gestor do FSA.

“Por fim, a ANCINE reitera que os números demonstram que o volume de aprovações de projetos está acima da média histórica da Agência e de acordo com a sua capacidade operacional para gestão e controle de recursos públicos.” As informações são do jornal O Globo.

