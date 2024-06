Notícias O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, cassou sentença de juiz no Paraná que havia condenado o governo federal a indenizar ex-deputado estadual por danos morais em razão de ter tido contas nas redes sociais bloqueadas

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministro determinou envio dos autos ao corregedor nacional de Justiça. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, cassou uma decisão da 1ª Vara Federal de Maringá (PR) que havia condenado a União a indenizar o ex-deputado estadual Homero Marchese (Novo-PR) em R$ 20 mil por danos morais em razão de ter tido contas nas redes sociais bloqueadas.

O ex-parlamentar havia sofrido a sanção por determinação do próprio Supremo, no chamado inquérito das Fake News (INQ 4.781), do qual Alexandre é o relator.

O ministro também determinou a extinção do processo e o envio dos autos ao corregedor nacional de Justiça, o ministro Luis Felipe Salomão, para adotar providências cabíveis contra o juiz de primeira instância José Jácomo Gimenes, autor da sentença em favor do ex-deputado.

Em decisão proferida em uma Reclamação apresentada pela União, o ministro Alexandre frisou que Gimenes invadiu a competência do STF ao processar e julgar um pedido que pode interferir na condução da investigação na corte.

O inquérito “das fake news” apura difusão de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e falsas comunicações de crime contra a integridade, a segurança e a honorabilidade do Supremo.

Alexandre argumentou ainda que, ao qualificar e julgar deliberações que competem exclusivamente ao Supremo, no âmbito de inquérito em curso, o juízo de primeira instância “desafia, não só a competência deste Tribunal, como também o modo de condução de processo que tramita na Corte”. Com informações da assessoria de imprensa do STF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/o-ministro-alexandre-de-moraes-do-supremo-cassou-sentenca-de-juiz-no-parana-que-havia-condenado-o-governo-federal-a-indenizar-ex-deputado-estadual-por-danos-morais-em-razao-de-ter-tido-contas-nas-re/

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, cassou sentença de juiz no Paraná que havia condenado o governo federal a indenizar ex-deputado estadual por danos morais em razão de ter tido contas nas redes sociais bloqueadas

2024-06-28