O titular da Casa Civil é o sétimo ministro que se infectou com o novo coronavírus. O governo tem 23 pastas. Veja os ministros que já tiveram a doença: Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional; Bento Albuquerque, Minas e Energia; Milton Ribeiro, Educação; Onyx Lorenzoni, Cidadania; Marcos Pontes, Ciência, Tecnologia e Inovações; Wagner Rosário, Controladoria-Geral da União.

O presidente Jair Bolsonaro também já teve Covid-19. Ele anunciou no dia 7 de julho que estava com o vírus. No dia 25 de julho, disse que tinha se curado curado.