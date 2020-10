O diagnóstico ocorreu no mesmo dia em que ministro protagonizou uma polêmica com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a intenção de compra, do Ministério da Saúde, de 46 milhões de doses da Coronavac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, órgão ligado ao Estado de São Paulo.

A intenção de compra havia sido comunicada por Pazuello, na segunda-feira (19), em ofício encaminhado ao diretor-geral do Butantan, Dimas Covas.

O documento aponta que a dose da Coronavac seria adquirida ao preço estimado de US$ 10,30 (dez dólares e trinta centavos), “seguindo as especificações da vacina e o respectivo cronograma de entrega descritos no ofício de 16 de outubro de 2020”.

Bolsonaro, contudo, desautorizou Pazuello e afirmou que o governo federal não irá comprar “vacina chinesa do João Doria”. A informação foi confirmada pelo próprio presidente.

Repercussão

Doria afirmou que “não devemos avaliar origem da vacina, mas sua eficácia. A vacina é o que vai salvar a todos, não é política, não é ideologia. […] Temos que vencer o vírus e vencer o vírus significa vacinar. E que a paz também possa chegar ao espírito e as atitudes do presidente da República” .

“Bolsonaro agora quer fazer a ‘guerra das vacinas’. Só pensa em palanque e guerra. Será que ele não quer jogar War ou videogame com Trump? Enquanto jogasse, ele não atrapalharia os que querem tratar com seriedade os problemas da população. Não queremos uma nova guerra na Federação. Mas com certeza os governadores irão ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário para garantir o acesso da população a todas as vacinas que forem eficazes e seguras. Saúde é um bem maior do que disputas ideológicas ou eleitorais”, declarou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também se manifestou: “A decisão sobre a inclusão de uma vacina no Programa Nacional de Imunizações deve ser eminentemente técnica, e não política”, afirmou em vídeo postado nas redes sociais.