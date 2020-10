Geral O ministro das Comunicações deu um prazo máximo de até o final do primeiro semestre de 2021 para que ocorra o leilão do 5G

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Fábio Faria diz que a pasta está cumprindo todos os requisitos para que o leilão ocorra “o mais rápido possível”. (Foto: Cléverson Oliveira/MCom)

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que deu um prazo máximo de até o final do primeiro semestre de 2021 para que ocorra o leilão do 5G, segundo informações da CNN Brasil. A declaração foi feita na posse do novo conselheiro da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Carlos Baigorri, nesta quarta-feira (28). Para o ministro, a pasta está cumprindo todos os requisitos, e a Anatel também, para que o leilão ocorra “o mais rápido possível”.

Além disso, o ministério vem trabalhando para que o leilão não seja “arrecadatório” e, sim, de investimentos no setor. “20% da população brasileira ainda não recebe internet. Por isso a gente defende que o leilão não seja arrecadatório. Que a gente receba investimentos no setor. Pra Anatel, no leilão, poder requisitar que as empresas façam investimentos no setor de telecomunicações”, explicou.

Fábio Faria também comentou que, no pós-pandemia, o 5G será ainda mais necessário por causa das mudanças que a doença trouxe para o trabalho, o estudo e a própria comunicação das pessoas. “Quanto mais rápido vier o 5G para o Brasil, melhor para nós. Porque ele vai trazer muitas oportunidades. Não é só aumento de potência. Ele vai trazer novas tecnologias, vai ter telemedicina, o médico vai poder fazer cirurgia à distância. Você verá, realmente, os autônomos funcionando na rua porque o 5G tem baixa latência. Então, você consegue fazer a internet das coisas. O Brasil está correndo contra o tempo”.

Sobre o coronavírus, o ministro trouxe o dado de que, em 2020, houve um aumento de 30% nos dados, mesmo com o receio da população de que nada funcionária bem. “Aqui no ministério, a gente está buscando outras opções. Estamos levando internet através do Wi-Fi na praça, pra unidades de saúde, para escolas. Principalmente da zona rural. São mais de 3 mil escolas que estamos levando internet. Então, estamos trabalhando para suprir essa deficiência dessas pessoas que ainda não têm acesso e para pessoas que têm acesso, mas de baixa qualidade”, concluiu.

Aprovado pelo Senado

O economista Carlos Manuel Baigorri foi oficialmente nomeado para o cargo de membro do Conselho Diretor Anatel pelo presidente Jair Bolsonaro. Com mandato até 4 de novembro de 2024, Baigorri foi aprovado pelo Senado após sabatina realizada em 19 de outubro, sob relatoria do senador Eduardo Gomes (MDB/TO). Servidor efetivo da agência desde 2009, ele ocupa vaga deixada por Aníbal Diniz.

“A Anatel tem diversos desafios para o ano que vem. O 5G é um deles. Temos que garantir que a conectividade chegue a todos os rincões do Brasil, com qualidade e preços acessíveis para a população. Como o ministro Fábio Faria disse, a pandemia do novo coronavírus mostrou o quanto as telecomunicações são essenciais, principalmente para garantir educação a parcelas mais pobres da população”, afirmou Baigorri em seu discurso de posse.

Baigorri é graduado em Ciências Econômicas, pela Universidade de Brasília (UnB), e é mestre e doutor em Economia, pela Universidade Católica de Brasília (UCB). O Conselho Diretor da Anatel é composto de cinco conselheiros – hoje, além do recém-nomeado, estão Leonardo Euler de Morais (como presidente), Emanoel Campelo de Souza Pereira (como presidente substituto), Moisés Queiroz Moreira, Vicente Bandeira de Aquino Neto e Raphael Garcia de Souza.

Os conselheiros têm mandato de cinco anos, com vencimento sequencial, a fim de que as substituições sejam paulatinas – um conselheiro por ano, de modo a evitar a perda repentina da memória e da cultura organizacional no âmbito das decisões da agência. As informações são da CNN Brasil e do Ministério das Comunicações.

