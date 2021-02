Esporte O Palmeiras enfrenta neste domingo o Tigres do México, em uma das semifinais do Mundial de Clubes da Fifa

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Time paulista conta com a experiência do atacante Luiz Adriano, campeão com o Inter em 2006. (Foto: Cesar Greco)

Na tarde deste domingo (7), o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes da Fifa, contra o Tigres (México), em busca do título inédito para o clube paulista. O jogo está marcado para as 15h (horário brasileiro) no estádio Education City, em Doha (Catar), tendo como árbitro o holandês Danny Makkelie.

Quem vencer, enfrentará Bayer de Munique (Alemanha) ou Al-Ahly (Egito), que se enfrentarão na segunda-feira às 15h, na outra semifinal. A partida será transmitida pela Rede Globo e SporTV.

O Verdão, sob o comando de Abel Ferreira, deve começar o primeiro tempo com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. Já o adversário, treinado por Tuca Ferretti, tem como na provável escalação Guzman; Rodriguez, Reyes, Salcedo e Duenas; Rafael Carioca, Pizarro, L.Quinones, Fernandez e Fulgencio; Gignac.

Do elenco alviverde que viajou para o Qatar, apenas o lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Luiz Adriano já tiveram a oportunidade de disputar o torneio: o primeiro estava no Atlético-MG que tropeçou no Raja Casablanca (Marrocos) e o segundo estava no Inter que em 2006 conquistou o torneio, marcando inclusive o gol da classificação no primeiro duelo, diante do Al Ahly (Egito).

Antes confronto único diante do campeão europeu, o Mundial foi reformulado a partir de 2005, quando passou a ter representantes de todos os continentes. Com isso, os clubes sul-americanos encontraram um primeiro obstáculo antes da decisão. Pautado pelo nervosismo e sob o discurso da obrigação de despachar adversários inferiores, algumas dessas participações terminaram de forma melancólica.

Desde 2010, quando o Inter caiu na semifinal diante do Mazembe (República Democrática do Congo), outros três campeões de Libertadores ficaram pelo caminho: Atlético-MG em 2013, Atlético Nacional (Colômbia) em 2016 e River Plate (Argentina) em 2018. Esse histórico de tensão serve de alerta para o jovem time alviverde.

São experiências que poderão ser úteis para guiar e tranquilizar uma equipe com alguns garotos em posição de protagonismo e que sonha, é claro, em enfrentar o Bayern de Munique na final.

Juventude combinada à experiência

O time titular do Palmeiras que venceu o Santos na final da Libertadores, no Maracanã, entrou em campo com uma média de idade de 26,4 anos. Dos clubes brasileiros que estiveram no Mundial de 2005 para cá, apenas o Santos estreou no torneio com uma formação titular mais jovem que a do Palmeiras no Rio.

Contra o Kashiwa Reysol (Japão), em 2011, a equipe de Muricy Ramalho que iniciou o confronto com os japoneses na semifinal tinha, em média, 25,5 anos de idade. Só Edu Dracena, Durval, Elano e Borges já haviam ultrapassado a casa dos 30.

A juventude palmeirense, que demonstrou maturidade para encarar a campanha vitoriosa na Libertadores, ainda demonstra as oscilações comuns à idade e à falta de maior experiência no profissional. A semifinal do torneio continental contra o River Plate ilustra bem esse quadro.

No jogo de ida, com ótimas atuações de Gabriel Menino e Danilo, o Palmeiras goleou o time de Marcelo Gallardo por 3 a 0, em Avellaneda, vantagem que o deixou mais tranquilo para administrar a série na partida de volta, no Allianz.

Mas o River, acostumado ao torneio, tomou a iniciativa e controlou as ações em São Paulo. Os meninos alviverdes, celebrados na Argentina, custaram a entender o jogo dos argentinos, que ficaram a um gol de levar o duelo para os pênaltis.

O português de 42 anos, também jovem, conquistou com a Libertadores o primeiro troféu de sua carreira como treinador. No Qatar, ele poderá se tornar o primeiro técnico de seu país a se sagrar campeão do mundo.

Diferentemente do Corinthians, que tinha 30 mil torcedores no Japão no Mundial de 2012, o Palmeiras não contará com o apoio maciço de seus fãs no torneio no Qatar. Por conta da pandemia, o governo do país proibiu a entrada de turistas. Apenas residentes poderão ver os jogos nos estádios, que funcionam com uma capacidade de até 30%.

