Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Problema motivou reclamações do presidente do clube alemão. (Foto: Reprodução)

A viagem do Bayern de Munique ao emirado árabe do Catar para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa foi marcada por um aspecto desgastante para o time alemão: o avião da companhia Lufthansa deveria ter decolado da Alemanha para o Oriente Médio às 23h de sexta-feira (no horário local), mas isso só aconteceu sete horas depois.

A demora foi motivada por uma regra do país europeu que proíbe saídas de voos comerciais entre meia-noite e 7h da manhã, exceto quando mediante autorização expressa do governo.

Como a autorização só chegou às 23h59min e a decolagem demora pelo menos 1 minuto e meio, a delegação do clube teve que esperar por sete horas. Para piorar a situação, o pessoal teve que esperar dentro da aeronave, que depois ainda precisaria fazer uma escala em Munique para o embarque de outros membros da delegação.

Dentre os mais indignados com a situação estava o ex-jogador (1974-1989) e hoje presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, 65 anos. “Temos a impressão de que as autoridades competentes estão rindo da nossa cara. Os responsáveis não têm ideia do que fizeram com o time”, protestou em entrevista a um repórter do jornal “Bild” ao desembarcar em Doha, capital do Catar.

A estreia do campeão da Champions League mo Mundial de Clubes da Fifa está marcada para esta segunda-feira (8), contra o Al-Ahly, do Egito. O vencedor do confronto vai encarar Palmeiras ou Tigres, que se enfrentam neste domingo.

Em sua história, o Bayern de Munique foi campeão mundial em 1976, 2001 e 2013. Já o Palmeiras chegou ao vice-campeonato em 1999, ao perder de 1 a 0 para o Manchester United (Inglaterra) – na época, o Verdão paulista era treinado pelo gaúcho Luiz Felipe Scolari, que já havia perdido uma final da competição em 1995, com o Grêmio, derrotado nos pênaltis pelo Ajax (Holanda).

Palmeiras

Enquanto isso, a delegação Palmeiras – que chegou ao Catar na quarta-feira, após 14 horas de viagem – conta com uma concentração de luxo no Catar. Considerado o melhor estabelecimento do setor do emirado árabe, o Al Aziziyah Boutique Hotel oferece duas piscinas, spa, restaurantes e várias opções de lazer, mediante diárias individuais de R$ 800 a R$ 5,5 mil (em valores equivalentes).

Curiosamente, trata-se do mesmo hotel que nos últimos nove anos tem sido escolhido pelo Bayern de Munique para a sua pré-temporada. Mas desta vez os alemães tiveram que procurar outro local para se hospedar, porque Al Aziziyah está fechado exclusivamente para o clube brasileiro.

Preparativos

O Palmeiras realizou neste sábado o último treino antes da tão aguardada estreia no Mundial de Clubes. Apesar de toda a empolgação, o elenco palmeirense reconhece que o jogo deste domingo contra o Tigres não será fácil. A ansiedade da estreia é um obstáculo natural, somado ao pouco tempo de adaptação ao local da competição.

“Desde que chegamos, encontramos um pouco de dificuldade pelo fuso horário [são seis horas à frente no Catar]. Fiquei sem sono, tive que forçar para dormir”, relatou o meia Raphael Veiga. “Mas a preparação tem sido intensa e acredito que todos estarão preparados para um grande jogo”, emendou o meio-campista Zé Rafael.

Apesar do desgaste, a empolgação pela chance de disputar o Mundial traz um combustível-extra ao campeão da Libertadores. “A questão da intensidade, pelo tudo que representa estar aqui, não poderíamos dar menos de 100%. Nossos treinos estão sendo intensos, todos contribuindo”, destacou Raphael Veiga.

O Palmeiras também teve a chance de observar o rival da semifinal, o Tigres, em ação contra o Ulsan da Coreia do Sul. O Verdão reconhece a qualidade do adversário, conforme destaca Veiga. “É uma equipe muito técnica, com bons jogadores, mas acredito que também vamos jogar, pois eles deixam espaços. Vamos aproveitar os espaços”.

