Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Além de relaxamento, a meditação também oferece outros benefícios para o organismo. (Foto: Getty Images)

A respiração é um dos princípios da meditação. A técnica tem como objetivo aquietar a mente, passando de um estado de sentimentos ativos para um de relaxamento e de tranquilidade, também conhecido como aqui-agora. A prática pode ser realizada em todos os lugares e a qualquer hora do dia. Além disso, também é recomendada para qualquer idade: crianças, idosos, pessoas com doenças terminais e profissionais de diversas áreas podem praticá-la.

A meditação é capaz de proporcionar bem-estar e equilíbrio interno, melhorando o estado físico e mental. Também faz a manutenção do sistema nervoso, cardiovascular, digestivo e respiratório, afetando positivamente a nossa saúde física e mental

Se ainda está com dúvida sobre o poder da meditação, descubra mais benefícios que a meditação pode trazer para a sua vida.

— Domínio mental: ao aderir a técnica, você permite que seus lados racional e emocional entrem em acordo.

— Sono em dia: relaxando a mente, é possível diminuir os níveis de tensão e de estresse do dia a dia.

— Aumento do foco: meditar proporciona que os pensamentos se aquietem e foquem em um único ponto.

— Emagrecimento: ao estar em dia com a sua mente, é mais fácil impor um objetivo e cumpri-lo.

— Melhora a postura: os exercícios propostos pela meditação fazem com que o corpo encontre seu eixo de equilíbrio.

— Manutenção da memória: como o método é um treino para o cérebro, ele garante uma manutenção de todas as funções do órgão.

— Controle da respiração: a técnica também garante que você respire melhor, evitando a falta de fôlego fora de hora.

— Aumento da imunidade: ao viver melhor com o próprio corpo, as defesas do organismo são ampliadas.

— Lado emocional tranquilo: outro benefício adquirido é o autoconhecimento. A partir dele, você pode saber melhor sobre seus limites e até onde pode ir sem se prejudicar.

— Diminuição da ansiedade: a meditação também é capaz de afastar pensamentos negativos e descontrolados, responsáveis pela instabilidade emocional.

— Auxílio na autoaceitação: a junção entre o conhecimento do corpo, da mente e dos sentimentos causa um aumento na autoestima.

— Cura natural: quando conciliada com outros tratamentos, a prática traz diversos benefícios. Dentre eles estão a proteção do sistema cardiovascular, controle da depressão, da dor crônica, do estresse, da insônia e, até mesmo, da dependência de drogas.

— Renovação da criatividade: a meditação estimula várias partes diferentes do cérebro. A mente se torna mais calma, criativa e clara, melhorando a tomada de decisões, principalmente, relacionadas à intuição.

Energia interior

Durante a meditação, os chakras são estimulados. Eles são centros de energias espalhados pelo nosso corpo. Conheça-os:

— Chakra Sahashara: localizado no topo da cabeça, dentre suas funções está regular o sono.

— Chakra Ajna: esse fica entre as sobrancelhas e secreta diversas hormônios no organismo.

— Chakra Vishudda: encontrado na garganta, tem conexão direta com a tireoide e regula funções de órgãos como o coração e o fígado.

— Chakra Anahata: fica perto do coração, ligado a glândula timo. Ela funciona como uma “memória” de doenças, lugar onde os anticorpos ficam guardados.

— Chakra Manipura: localizado no umbigo, é vinculado com o baço e o pâncreas.

— Chakra Swadhisthana: nas mulheres, influencia a região dos ovários, já nos homens, a região das gônadas. É responsável pelo desejo sexual.

— Chakra Muladhara: próximo ao cóccix, mais precisamente no períneo, ele regula as reações do corpo ao estresse.

