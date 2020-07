Geral O presidente do Barcelona disse não ter dúvidas que o capitão Messi assinará um novo contrato com o clube espanhol

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

O presidente do Barça reiterou sua confiança na renovação de seu capitão, que encerra seu contrato em junho de 2021. (Foto: Reprodução)

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, garantiu que o capitão do Barcelona, Lionel Messi, vai renovar seu contrato com o clube catalão. “Messi disse muitas vezes que quer se aposentar aqui e não tenho dúvidas de que ele irá renovar”, insistiu Bartomeu em entrevista publicada no domingo pelo jornal esportivo de Barcelona Mundo Deportivo.

O presidente do Barça reiterou sua confiança na renovação de seu capitão, que encerra seu contrato em junho de 2021, depois que algumas semanas atrás, a rádio Cadena Ser informou que Messi havia paralisado as negociações com o clube.

As dúvidas sobre o futuro do craque argentino no Barça se intensificaram após críticas feitas pelo astro depois de perder a LaLiga, embora alguns dias depois ele mesmo tenha tranquilizado a torcida e focado na Liga dos Campeões.

Messi classificou seu time de “fraco” e “inconsistente” depois de perder o título do Campeonato Espanhol para o Real Madrid.

Já naquele momento, Bartomeu havia demonstrado sua convicção de que Messi acabará renovando.

No início do mês, o presidente do Barcelona já havia afirmado que o clube espanhol tem a “obrigação” de estender o contrato do craque Lionel Messi. “Ele é o melhor jogador da história e ainda tem muitos anos de futebol e, no que diz respeito às informações divulgadas nos últimos dias, eu diria que a fonte é sempre a ‘Cadena SER’”, disse Bartomeu em entrevista à rádio catalã “RAC-1”.

Retorno de Neymar

O presidente também se referiu a um possível retorno de Neymar: “Agora estamos tomando decisões e, se não for por meio de uma troca, é muito difícil que os jogadores venham”, explicou.

Quanto ao atacante argentino Lautaro Martínez, Bartomeu reiterou que “conversamos com a Inter (de Milão), mas por enquanto o assunto está parado”.

O presidente do Barça também diz ter certeza de que o goleiro alemão Marc-André ter Stegen vai renovar “não apenas por sua qualidade como goleiro, mas também por sua personalidade como jogador, seu modo de ser e de se relacionar. Ele é o pilar do vestiário e do futuro”. O contrato do goleiro termina em 2022.

“Para um goleiro, ele é muito jovem e já está na elite. Aos 28 anos ele é um dos três melhores do mundo”, disse Bartomeu ao Mundo Deportivo.

Questionado sobre uma eventual renovação de Luis Suárez, que terá passe livre no próximo ano, Bartomeu lembrou que “ele tem um contrato que, de acordo com o número de jogos que disputa, renova automaticamente para a temporada 2021-22”. As informações são das agências de notícias AFP e Reuters.

