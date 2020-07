Segundo ele, esse entendimento exclui a possibilidade de serem aceitos perfis falsos e robôs para a transmissão de informações fraudulentas.

Para o ministro, críticas que contribuem com o aprimoramento das instituições fazem parte da liberdade de expressão e são “constitucionais e aceitáveis”. No entanto, segundo Toffoli, o mesmo não se aplica a divulgação em massa e deliberada de informações falsas, prática que é alvo do inquérito das fake news.