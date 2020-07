Ciência O próximo veículo espacial da Nasa pode descobrir se já houve vida em Marte

O Perseverance, o novo robô que a Nasa enviará rumo a Marte. (Foto: Nasa)

O Perseverance, o novo robô que a Nasa (a agência espacial dos Estados Unidos) enviará rumo a Marte nesta quinta-feira (30), fará buscas no local em que ficava um antigo lago de cratera por sinais de vidas passadas. Mas se chegou a haver biologia no Planeta Vermelho, como os cientistas a reconhecerão?

Hoje, Marte é um ambiente hostil à vida. É frio demais para a água se manter líquida na superfície, e sua atmosfera fina permite a entrada de altos níveis de radiação, o que pode esterilizar a parte superior do solo.

Mas não foi sempre assim. Há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás ou mais, a água fluía na superfície. Ela esculpiu canais ainda visíveis hoje e criou crateras. Uma atmosfera mais espessa de dióxido de carbono (CO2) teria bloqueado a radiação mais nociva.

A água é um ingrediente comum na biologia, por isso, parece plausível que Marte, em um passado longínquo, tivesse oferecido condições para vida.

Na década de 1970, as missões chamadas de Viking realizaram um experimento para procurar micróbios no solo marciano. Mas os resultados foram inconclusivos.

Indícios de água

No início dos anos 2000, os robôs chamados de Veículos Exploradores de Marte da Nasa foram incumbidos de “seguir a água”. O Opportunity e o Spirit encontraram evidências geológicas da presença de água líquida no passado.

O veículo explorador Curiosity, que aterrissou em 2012, encontrou o lago que, no passado, cobria o lugar onde pousou, a cratera Gale, onde pode ter havido vida. Ele também detectou moléculas orgânicas (contendo carbono) que servem como “blocos de construção da vida”.

Agora, o robô Perseverance explorará um ambiente semelhante com instrumentos projetados para realizar testes em busca de traços de biologia.

“Eu diria que é a primeira missão da Nasa desde a Viking a fazer isso”, disse Ken Williford cientista do Jet Propulsion Laboratory (JPL), laboratório da Nasa em Pasadena, na Califórnia, responsável pelos projetos da missão.

“O Viking buscou vida existente — ou seja, vida que ainda poderia haver em Marte. Mais recentemente, a abordagem da Nasa tem sido a de explorar ambientes mais antigos, porque os dados que temos sugerem que Marte era mais habitável durante seus primeiros bilhões de anos.”

O alvo do Perserverance, que deverá pousar em Marte em fevereiro de 2021, é a cratera Jezero, onde os sinais de existência passada de líquido são ainda mais claros, quando vistos em órbita, do que os da cratera Gale.

O veículo explorador perfurará rochas marcianas, extraindo núcleos do tamanho de um pedaço de giz. Estes serão armazenados em recipientes selados e deixados na superfície. Mais tarde, estes serão coletados por outro veículo explorador, lançados à órbita de Marte e levados à Terra para análise. Tudo faz parte de uma colaboração com a Agência Espacial Europeia (ESA na sigla inglesa), um projeto chamado Mars Sample Return (Devolução de Amostra de Marte, em tradução livre).

Se, no final desta missão, os sinais de vida passada não surgirem, a busca não terminará. O foco se voltará para os núcleos extraídos das rochas, quando chegarem à Terra.

Mas a perspectiva continua sendo que a missão não apenas levante mais perguntas, mas de fato traga algumas respostas. Isso seria incrível. O que quer que esteja à espera do Perseverance, estamos à beira de uma nova fase em nossa compreensão do vizinho da Terra. As informações são da BBC News.

