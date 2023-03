Política “O que importa não é saber a nacionalidade do médico e sim a do paciente”, diz Lula em retomada de programa

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Lula disse que o programa dará prioridade para médicos brasileiros que queiram ocupar as vagas, mas estrangeiros também serão considerados se faltarem profissionais Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Durante evento de retomada do programa “Mais Médicos” nesta segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o programa dará prioridade para médicos brasileiros que queiram ocupar as vagas, mas estrangeiros também serão considerados se faltarem profissionais.

“Queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros formados adequadamente. Se não tiver, vamos dar oportunidade a brasileiros formados no exterior ou estrangeiros que atuem no Brasil. Se ainda não tiver, faremos um chamamento para que médicos estrangeiros ocupem essa tarefa.”

Ele acrescentou: “O que importa não é saber a nacionalidade do médico, e sim a do paciente, que é um brasileiro precisando de atendimento.” Lula ressaltou que o programa foi essencial para pessoas das pequenas e médias cidades do país.

Lula disse que o “Mais Médicos” foi um “sucesso extraordinário” no passado, mesmo com as acusações feitas contra o programa. “Tentaram acabar com o ‘Mais Médicos’, tentaram fazer uma imagem pejorativa do programa, e não tiveram sequer vergonha de pedir desculpa aos médicos cubanos que foram embora desse país depois de prestar um serviço extraordinário ao povo brasileiro”, falou.

