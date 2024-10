Esporte “O Real Madrid não vai onde não é respeitado”, diz comunicado do clube em boicote à cerimônia da Bola de Ouro

O clube espanhol venceu três títulos na temporada 2023-2024: a Supercopa da Espanha, La Liga e a Champions League. Foto: Divulgação/Real Madrid O clube espanhol venceu três títulos na temporada 2023-2024: a Supercopa da Espanha, La Liga e a Champions League. (Foto: Divulgação/Real Madrid) Foto: Divulgação/Real Madrid

O Real Madrid boicotou a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, realizada em Paris (França) nesta segunda-feira (28), alegando que seu atacante Vinícius Júnior foi preterido injustamente. O vencedor foi o espanhol Rodri, jogador do Manchester City, da Inglaterra. Em comunicado, o clube afirmou: “Se os critérios do prêmio não proclamam Vinícius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que a Bola de Ouro não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado.”

A decisão reflete a insatisfação do clube espanhol com a suposta falta de reconhecimento ao desempenho de Vinícius, que era considerado um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Constrangimento

Em um dos momentos mais constrangedores da premiação, o Real Madrid foi eleito o melhor clube do mundo, mas nenhum representante do time estava presente para receber o prêmio. O clube espanhol venceu três títulos na temporada 2023-2024: a Supercopa da Espanha, La Liga e a Champions League. Já em agosto, no início da temporada 2024-2025, a equipe ainda venceu a Supercopa da Uefa. Além disso, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, foi eleito o melhor técnico do mundo e também não compareceu à cerimônia, gerando novo constrangimento. No comando do clube espanhol, o italiano conquistou a Copa do Rei da Espanha, La Liga, a Champions League e a Supercopa da Uefa.

Votação

A votação para o prêmio Bola de Ouro, um dos mais prestigiados troféus do futebol mundial, é organizada pela revista francesa France Football. O prêmio é concedido ao jogador que teve o melhor desempenho durante o ano, com base em critérios como conquistas individuais e coletivas, talento e senso de fair play. Desde sua criação, em 1956, o formato da votação evoluiu, abrangendo inicialmente apenas jogadores europeus, mas hoje inclui atletas de qualquer nacionalidade que atuem em ligas ao redor do mundo.

O processo de votação é realizado por jornalistas especializados em futebol de diferentes países. Cada jornalista seleciona seus cinco melhores jogadores, atribuindo uma pontuação de acordo com a ordem de preferência: o primeiro lugar recebe seis pontos, o segundo quatro, o terceiro três, o quarto dois e o quinto um ponto. O jogador com o maior número de pontos acumulados ao final da contagem é o vencedor do prêmio.

