Saúde O Rio Grande do Sul chega a 434 mortes e 19.348 casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O Rio Grande do Sul registrou 213 novos casos de coronavírus neste domingo. (Foto: Reprodução)

O Rio Grande do Sul registrou 213 novos casos de coronavírus neste domingo (21). Em 24 horas foram confirmados quatro óbitos. O total de casos confirmados chega a 19.348, 373 municípios gaúchos, e o número de mortes pela Covid-19 é de 434. O número estimado de pacientes recuperados é de 15.741 (81% dos casos). A taxa de ocupação de leitos de UTI em geral no Estado é de 69,5%. São, ao todo, 1.417 pacientes em 2.038 leitos de UTI.

Os novos óbitos confirmados para o novo coronavírus são de residentes dos municípios de: Cruz Alta (homem, 77 anos); Pelotas (mulher, 51 anos); Porto Alegre (homem, 59 anos); e São Gabriel (mulher, 90 anos). A atualização teve ainda 3 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Já em Porto Alegre, foram confirmados neste domingo mais 136 casos de pacientes de Porto Alegre com coronavírus. Com os novos casos, o total de pacientes com a doença chegou a 2.774 na capital. Outros 8.995 casos tiveram resultado negativo e 5.369 seguem em análise.

Os pacientes recuperados em Porto Alegre somavam 1.154. São consideradas curadas ou recuperadas, as pessoas assintomáticas há pelo menos 14 dias do início do quadro. Os serviços de Unidade de Terapia Intensiva da cidade apresentavam 30 casos suspeitos de Covid-19 e outros 93 casos confirmados. Porto Alegre contabiliza 66 óbitos de moradores da cidade com exame positivo para Covid-19.

Distanciamento na Capital

A prefeitura de Porto Alegre informou que começará, nesta segunda-feira (22), a aplicar multas a quem desrespeitar o distanciamento de dois metros e o uso de máscara de proteção facial em parques e locais públicos. Para alertar sobre o regramento, estabelecido pelo decreto 20.623 no sábado e neste domingo, a prefeitura destacou viaturas da Guarda Municipal para circularem na Orla Moacyr Scliar com mensagens educativas e recomendações sobre a importância do distanciamento social e uso de proteção facial.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior afirma que o objetivo “é tornar cada porto-alegrense corresponsável pelo senso de coletividade que precisamos fortalecer especialmente em um momento desafiador como este, em que os comportamentos individuais impactam de forma relevante os resultados da cidade na luta contra a pandemia. A consciência do nosso papel na sociedade vai ajudar a preservar nossa capacidade de salvar mais vidas”, diz, fazendo um apelo à população.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde