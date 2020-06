Saúde Pesquisadores chineses iniciam segunda fase de teste para vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Cerca de uma dúzia de vacinas estão em diferentes estágios de testes em todo o mundo. (Foto: Nicolas Asfouri/AFP)

Pesquisadores chineses iniciaram uma segunda fase de teste em humanos para uma possível vacina contra o coronavírus, disse o Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas (IMBCAMS) neste domingo (21), em um esforço para avaliar melhor a eficácia e a segurança.

Cerca de uma dúzia de vacinas estão em diferentes estágios de testes em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial de Saúde adverte que a pandemia de coronavírus está se acelerando e “o mundo está em uma fase nova e perigosa”.

No entanto, nenhum dos ensaios de vacina passou em ensaios clínicos de fase 3 em larga escala e em estágio final, uma etapa necessária antes de obter a aprovação regulamentar para venda.

O IMBCAMS iniciou no sábado, 20, teste humano de fase 2 para sua vacina experimental, que está entre as seis possíveis que cientistas chineses estão testando em seres humanos, após um estudo em fase 1 que recrutou cerca de 200 participantes desde maio, informou o instituto no domingo em seu canal numa rede social.

O estudo de fase 2 determinará a dose da vacina e continuará a avaliar se ela pode desencadear respostas imunológicas com segurança em pessoas saudáveis. O IMBCAMS disse que espera usar uma planta dedicada à produção de uma vacina contra o coronavírus este ano para se preparar para o futuro suprimento de vacinas da China.

No final de 2020, certos grupos de pessoas com necessidades especiais poderão usar vacinas experimentais em circunstâncias urgentes, disse Gao Fu, diretor do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, no mês passado.

O coronavírus, detectado pela primeira vez na China no final de 2019, infectou 8,81 milhões de pessoas em todo o mundo e matou mais de 460.000 pessoas.

Testes em Pequim

Autoridades em Pequim estão realizando testes para detectar vestígios de coronavírus em todos os trabalhadores de entrega de alimentos e encomendas, em um esforço para conter um novo surto, informou a mídia estatal no sábado.

Autoridades da capital chinesa vêm expandindo os testes de ácido nucleico na cidade de 20 milhões de habitantes desde o surgimento de um conjunto de infecções ligadas a um mercado atacadista de alimentos há pouco mais de uma semana.

O surto, o primeiro em Pequim em meses, já superou os números de pico anteriores na cidade no início de fevereiro.

Um teste de ácido nucleico envolve uma amostra retirada com cotonete da parte posterior da garganta ou do trato respiratório de uma pessoa, e a amostra é então testada quanto à presença do genoma do coronavírus.

Os testes foram inicialmente focados em áreas residenciais próximas ao amplo mercado de Xinfadi e em pessoas que trabalhavam ou faziam compras lá.

Autoridades estão agora mirando os dezenas de milhares de entregadores que atravessam regularmente a cidade, onde são comuns as frotas motorizadas que entregam encomendas e alimentos. As informações são da agência de notícias Reuters.

