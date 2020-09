Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul é um dos Estados com menor índice de mortalidade por coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Estatística aponta 32,6 vítimas da Covid para cada 100 mil gaúchos. (Foto: Reprodução/EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de cinco meses após o primeiro óbito por coronavírus no Rio Grande do Sul (ocorrido em 24 de março), o Estado possui um dos menores índices de mortalidade pela doença no Brasil: 32,6 vítimas a cada 100 mil habitantes (0,32%), se considerado todo o período da pandemia. A média nacional é de 0,58%, ou seja, quase o dobro da gaúcha, 25ª colocada nesse quesito.

O Comitê de Dados do Palácio Piratini atribui o fato a medidas de enfrentamento à pandemia, tais como o sistema de distanciamento controlado, em vigor há 18 semanas e que define as restrições de atividades nas regiões do mapa conforme o status epidemiológico, classificado pelas bandeiras amarela (baixo risco), laranja (médio), vermelha (alto) e preta (altíssimo).

“Ainda estamos longe de vencer essa guerra, mas parece evidente que todo o esforço de diferentes áreas do governo, prefeituras e sociedade vem surtindo bons resultados”, avalia a coordenadora do colegiado, Leany Lemos:

“É importante que a população siga atenta aos cuidados individuais para evitar ao máximo novos casos de coronavírus e que se tenha responsabilidade em relação aos protocolos na retomada gradativa das atividades econômicas. Na fase atual, de cogestão do distanciamento controlado, ampliam-se flexibilizações mas também o compromisso de todos em preservar o que já conquistamos”.

Atualização

O mais recente boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde) contabilizou até este sábado (5) a ocorrência de 143.485 casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul desde o começo da pandemia, na primeira quinzena de março. Destes, 129.047 (cerca de 90%) estão recuperados. Já o número de falecimentos totaliza 3.714, a maioria idosos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul