Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul já tem 76 mortes por coronavírus e Passo Fundo ultrapassa Porto Alegre em número de casos fatais da doença

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Cidade do Norte gaúcho chegou a 17 óbitos, um a mais que a Capital. (Foto: EBC)

O registro de duas novas mortes por coronavírus fez com que a cidade de Passo Fundo (Região Norte) superasse Porto Alegre no topo do ranking gaúcho de casos fatais de Covid-19, com 17 óbitos, um a mais que na Capital. Conforme dados divulgados nesta segunda-feira (4), os dois municípios somam 33 das 76 perdas humanas pela doença no Estado, que já totaliza 1.768 diagnósticos positivos em 153 municípios.

Ao longo do dia, foram notificadas nove mortes, todas de idosos do Interior. No caso de Passo Fundo, as vítimas mais recentes foram um homem de 76 que e uma mulher de 64 anos, ambos internados em hospitais da região. O primeiro apresentava histórico de diabetes, hipertensão, câncer e AVC.

Já o segundo caso foi informado no final da noite pelo site da prefeitura pela Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se de uma paciente internada com parada cardiorrespiratória e que teve o óbito constatado no domingo.

Os demais falecidos no Rio Grande do Sul são um idoso de 69 anos residente em Caxias do Sul, outro de 64 anos em Bento Gonçalves, um de 86 anos em Farroupilha, outro de 75 anos em Saldanha Marinho, uma idosa de 71 anos em Torres, outra de 80 anos em Marau e um idoso de 63 anos em Garibaldi.

No quadro geral de diagósticos positivos, foram contabilizados 59 novos casos em Alvorada, Caxias do Sul, Farroupilha (3), Garibaldi (3), Gravataí, Lajeado (8), Maratá, Marau (11), Passo Fundo (14). Porto Alegre (2), Quaraí, Rio Grande, Saldanha Marinho (2), Santo Ângelo, São Leopoldo (4), Tapejara, Terra de Areia e Tunas.

Também foi registrado um caso em São Luiz Gonzaga e em Três Arroios, municípios que não tinham registro até então. Porto Alegre, por sua vez, chegou a 464 casos já registrados da doença desde a primeira notificação (em 10 de março), mantendo-se à frente de Passo Fundo nesse quesito, já que a cidade do Norte gaúcho totaliza até agora 203 ocorrências.

Cabe ressaltar que tais números estão sujeitos a atualização na próximas horas e que a estatística não exclui da lista os pacientes curados, ou seja, que já não apresentam mais sintomas há pelos menos 14 dias. A estimativa oficial é de que, em todo o território gaúcho, esse contingente seja de pelo menos 969 indivíduos, o que representa quase 55% do total.

Reunião

Ainda nesta segunda-feira, o prefeito Luciano Azevedo e o governador Eduardo Leite conversaram, por teleconferência, para tratar sobre os indicadores que fazem o município estar na “bandeira vermelha” do contágio do coronavírus.

As entidades empresariais propuseram que Estado avalie uma alternativa para o comércio, especialmente nesta semana que antecede o Dia das Mães, que possa minimizar as perdas desse setor, sem colocar em risco a saúde da população.

A prefeitura se comprometeu a encaminhar ao governo, nos próximos dias, manifestação técnica elaborada pelo Comitê de Orientação Emergencial, acerca das condições dos hospitais e dos leitos de UTI de Passo Fundo. O documento será considerado pelo governo na análise dos critérios que constam do plano de retomada gradual da economia.

“Reiteramos ao governador o nosso compromisso com a vida. Trabalhamos em primeiro lugar pela saúde, mas lembramos que Passo Fundo é um importante polo econômico e que precisamos também ter preocupação com os níveis de emprego e de investimentos na cidade. Uma coisa completa a outra, sempre com a vida em primeiro lugar”, afirmou o prefeito Luciano.

O governador informou que foram habilitados 10 novos leitos de UTI no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). A medida é uma forma de agilizar o atendimento aos pacientes com coronavírus em Passo Fundo e será custeada pelo Estado no mesmo valor estabelecido pelo Ministério da Saúde. Leite afirmou, ainda, que podem ser credenciados mais 20 leitos na cidade. Se isso se concretizar, aliado a outros índices, Passo Fundo terá condições de mudar a cor da bandeira, que hoje está vermelha e representa uma série de restrições.

Também foram discutidos na reunião pontos como a fiscalização conjunta do cumprimento dos decretos e a necessidade de informações claras sobre o número de testagens realizadas em todos os municípios gaúchos, para que se consiga ter maiores esclarecimentos sobre os índices e critérios adotados pelo plano do governo estadual.

(Marcello Campos)

