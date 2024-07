Saúde O superalimento que pessoas diabéticas e anêmicas devem consumir para regular os seus níveis de ferro

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Seu perfil nutricional o torna um poderoso aliado para manter esses indicadores em níveis saudáveis. (Foto: Freepik)

O tremoço, também conhecido como tarwi, é uma leguminosa nativa dos Andes cultivada desde os tempos pré-hispânicos devido aos seus notáveis ​​​​benefícios nutricionais. Este superalimento é altamente valorizado pelo seu alto teor de proteínas, vitaminas e minerais, sendo uma opção ideal para pessoas que sofrem de diabetes e anemia.

Benefícios

Um dos principais benefícios do tremoço é o seu alto teor de ferro não-heme, essencial para o transporte de oxigênio no organismo. Embora o ferro não-heme seja absorvido de forma menos eficiente que o ferro heme presente na carne vermelha, ele contém compostos que facilitam a sua absorção, como a vitamina C e os fitatos. Segundo estudo da Universidade Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), em Peru, 100 gramas de tremoço fornecem cerca de 30% da ingestão diária recomendada de ferro, sendo uma excelente opção no combate à anemia.

Diabetes

Tremoço não é apenas benéfico para a anemia, mas também desempenha um papel crucial na prevenção e tratamento da diabetes. Segundo o Conselho Superior de Investigação Científica (CSIC), este superalimento tem baixo índice glicêmico e contém compostos que podem melhorar a sensibilidade à insulina, essencial para regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, ele é uma excelente fonte de proteínas e fibras, elementos que ajudam a manter um peso saudável, fundamental para a prevenção do diabetes tipo 2.

Dieta

Para aproveitar os benefícios do tremoço, uma ótima maneira de incorporá-lo à dieta é por meio de uma salada de quinoa e tremoço. Veja como prepará-lo:

Ingredientes

* 1 xícara de quinoa

* 1 xícara de tremoço encharcado e cozido

* 1 pepino cortado em cubos

* 1 pimentão vermelho cortado em tiras

* 1 tomate grande cortado em cubos

* 1/2 cebola roxa picada finamente

* Um punhado de folhas de coentro fresco picado

* Suco de um limão

* 2 colheres de sopa de azeite

* Sal e pimenta a gosto

Instruções

Lave bem a quinoa em água fria para tirar o sabor amargo e cozinhe conforme as instruções da embalagem. Deixe esfriar até a temperatura ambiente.

Depois de molhar e cozinhar o tremoço, ele deve ser bem escorrido.

Numa tigela grande, misture a quinoa cozida com o tremoço, o pepino, o pimentão vermelho, o tomate, a cebola roxa e o coentro picado.

Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta. Em seguida, despeje sobre a salada e misture delicadamente para combinar todos os ingredientes.

Por fim, a salada é servida como prato principal, acompanhada de abacate fatiado ou algumas folhas verdes se desejar.

