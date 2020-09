Esporte O técnico espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso Lionel Messi e sua quase saída do Barcelona

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Técnico do Manchester City evita comentar a decisão do argentino de permanecer no Barcelona. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, se pronunciou pela primeira vez, nesta sexta-feira (18), sobre o caso Lionel Messi e sua quase saída do Barcelona já nesta janela de transferências internacionais. O clube inglês foi especulado como um dos possíveis destinos do craque argentino, mas o treinador não quis falar muito sobre o assunto.

“Não acredito que tenho que explicar alguma coisa. Messi já expressou muito bem os seus sentimentos e não tenho nada a acrescentar. É um jogador do Barcelona, clube que amo. Não há mais nada para falar”, afirmou Guardiola, na primeira entrevista coletiva da temporada 2020/2021, que para o Manchester City começa nesta segunda-feira (21) contra o Wolverhampton, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

No final de agosto, Messi declarou publicamente que gostaria de sair do Barcelona, clube onde joga desde as categorias de base e já conquistou inúmeros títulos, alguns inclusive sob o comando de Guardiola. Mas sua decisão, dias depois, de permanecer para cumprir o seu último ano de contrato acabou com qualquer esperança, por enquanto, do Manchester City contar com o argentino em seu elenco.

“Não sei. Essa é uma pergunta para Leo Messi. Não posso falar sobre as intenções de outras pessoas”, disse o treinador espanhol quando perguntado se o clube de Manchester estaria interessado em contratar o craque argentino.

Guardiola não quis comentar muito sobre as movimentações do mercado de transferências, que está aberto na Europa até o começo de outubro. “Não. Eu não falo na mídia sobre janela de transferências”, disse o espanhol, para depois voltar um pouco atrás em sua postura e explicar que não considerou a contratação do volante brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, que deixou o Bayern de Munique e acertou com o Liverpool, por achar que o seu elenco tem jogadores suficientes para a posição.

Rendimento

A insatisfação com a atual gestão do Barcelona fez Lionel Messi pensar em deixar o clube. O jogador tem motivos para isso, o craque não conseguiu ter o mesmo rendimento das últimas temporadas e, mesmo com ótimos números, viu sua quantidade de gols caírem. Para se ter ideia, o argentino não conseguiu chegar na casa dos 40 gols depois de 10 temporadas seguidas batendo a marca.

O capitão do Barça fez 31 gols e a última vez que parou na marca dos trinta foi na temporada 2008/2009, quando balançou as redes em 38 oportunidades. Só não foi seu pior ano com a camisa do Barça, pois nas jornadas 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 marcou oito, 17 e 16 tentos respectivamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte