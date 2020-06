Geral O WhatsApp informa que não tirou o online do aplicativo; usuários reclamaram

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

A instabilidade no WhatsApp foi o assunto mais comentado do mundo no Twitter. (Foto: EBC)

O aplicativo de mensagens WhatsApp informou ao jornal Correio Braziliense que não retirou o “online”, “Visto último”, “digitando” e nem o “gravando áudio” da plataforma. Segundo a empresa, “foi um problema pontual, que já foi resolvido”. Muitos usuários relataram o problema na última sexta-feira (19).

A instabilidade no WhatsApp foi o assunto mais comentado do mundo no Twitter. A falha aconteceu tanto no WhatsApp Web quanto para celulares iOS e Android, o que fez muitos usuários reclamarem nas redes sociais por não saberem se estão sendo ignorados ou não.

A falha do “online” ocorreu na mesma semana que o aplicativo anunciou o recurso de pagamentos do WhatsApp, batizado de Facebook Pay, como exclusividade aos usuários brasileiros.

No primeiro momento, a novidade estará disponível para clientes do Banco do Brasil, Nubank e Sicredi que têm cartão de crédito ou débito das bandeiras Visa e Mastercard. As transações serão processadas pela Cielo e não preveem custos para consumidores e pessoas físicas. Já as empresas terão de arcar com uma taxa por transação recebida. As pequenas empresas são um dos principais focos do lançamento.

“Mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas movimentam a economia brasileira, e já é muito comum mandar um zap a essas empresas para tirar dúvidas sobre produtos e fazer pedidos. Com o recurso de pagamentos no WhatsApp, além de ver os produtos no catálogo, os clientes também poderão fazer o pagamento do produto escolhido sem sair do WhatsApp. Ao simplificar o processo de pagamento, esperamos ajudar a trazer mais empresas para a economia digital e gerar mais oportunidades de crescimento”, diz o comunicado do WhatsApp.

Para utilizar a ferramenta, o usuário precisa cadastrar seu cartão na plataforma Facebook Pay e cadastrar uma senha numérica (PIN) de seis dígitos como proteção. Também é possível usar biometria, como leitor de digitais e reconhecimento facial, para autorizar transações. Para receber o dinheiro, o contato precisa estar cadastrado no Facebook Pay.

“Um dos pilares da criação do recurso de pagamentos é a segurança, e para evitar transações não autorizadas, será necessário informar um PIN de 6 dígitos ou usar a biometria do celular para autorizar cada transação. A princípio, nossos usuários poderão utilizar cartões de débito e crédito das bandeiras Visa e Mastercard emitidos pelo Banco do Brasil, Nubank e Sicredi. Porém, nosso modelo de programa é aberto e facilita a entrada de mais participantes no futuro. Todos os pagamentos serão processados pela Cielo, líder no setor de processamento de pagamentos no Brasil”, informa a empresa.

Ainda segundo o comunicado, pessoas físicas poderão enviar dinheiro e fazer compras no WhatsApp sem taxas. As empresas pagarão uma taxa de processamento para receber pagamentos de clientes, uma prática comum para comerciantes que aceitam pagamentos com cartão de crédito.

O recurso de pagamentos no WhatsApp será disponibilizado gradualmente a partir desta segunda-feira e futuramente todos os usuários no Brasil poderão aproveitar seus benefícios. As informações são do jornal Correio Braziliense, da Agência Brasil, do portal de notícias G1 e do WhatsApp.

