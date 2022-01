Rio Grande do Sul Óbitos causados pela covid chegam a 36.644 no Rio Grande do Sul. Em menos de uma semana, foram registrados mais de 100 mil novos casos da doença

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Os falecimentos mais recentes abrangem idosos com idades entre 77 e 91 anos. (Foto: EBC)

Boletim oficial divulgado nesta segunda-feira (24) acrescentou 5 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que acumula 36.644 casos fatais de covid desde que a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que o mundo vivia uma pandemia, em março de 2020. Os falecimentos mais recentes abrangem idosos com idades entre 77 e 91 anos.

As perdas humanas mais recentes são mencionadas a seguir, em ordem alfabética conforme a cidade onde residiam (e não do hospital onde ocorreu o falecimento), com menção também ao gênero (feminino ou masculino) e idade.

— Cruz Alta (homem, 79 anos);

— Guaíba (mulher, 91 anos);

— Nonoai (homem, 77 anos);

— Porto Alegre (homem, 85 anos);

— Porto Alegre (homem, 90 anos).

Casos

No que se refere ao número de diagnósticos positivos, só nesta segunda foram somados 5.754 novos casos. Nos últimos seis dias, o Estado registrou mais de 100 mil novos episódios da doença causada pelo coronavírus. São 1.704.958 casos já adicionados à estatística.

Vacinação

Segundo atualização de sexta-feira (22) do boletim de vacinação, a última até o momento, desde o início da campanha vacinal no Brasil, em janeiro do ano passado, 81,1% da população residente em território gaúcho recebeu ao menos uma dose de imunizante. Com esquema completo (duas doses com ou sem reforço), são 72,4%. A dose de reforço já foi recebida por 21,3%.

O total de doses aplicadas chega a 19.761.240.

Hospitalizações e UTIs

A taxa geral de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 60,5%. São 1.874 pacientes distribuídos em 3.095 leitos de UTI. Hoje, são 1.221 leitos livres.

Imunização infantil

A prefeitura de Porto Alegre amplia, a partir desta terça-feira (25) o público apto a receber a dose pediátrica da Pfizer/BioNTech. Poderão receber a dose todas as crianças a partir de 9 anos. A vacinação de indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidades e deficiência a partir de 5 anos será mantida.

A imunização estará disponível em sete unidades de saúde, das 8h às 17h:

— Chácara da Fumaça

— Clínica da Família IAPI

— Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes

— Moab Caldas

— Nova Brasília

— Santa Marta

— Santo Alfredo.

Já a vacinação para a população acima de 12 anos irá ocorrer em 41 locais: Shopping João Pessoa e 40 unidades de saúde – seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

A aplicação da dose de reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 25 de novembro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 25 de setembro (quatro meses). Já a quarta dose estará disponível para imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até 25 de setembro (quatro meses).

