Rio Grande do Sul Odontologia é tema de nova frente parlamentar na Assembleia Legislativa gaúcha

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

Iniciativa inclui pautas como saúde bocal e qualificação da atividade. (Foto: EBC)

A partir de proposta do deputado Thiago Duarte (União Brasil), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul instalou nessa sexta-feira (8) a Frente Parlamentar da Odontologia. “O objetivo é promover avanços significativos na atividade dentro do Estado e a ampliação efetiva da saúde bucal, a partir do fortalecimento de políticas públicas”, ressalta o idealizador da iniciativa.

Ele acrescenta: “Na prática, trata-se de qualificar aspectos como atenção primária, gestão de saúde, atendimento de urgência e emergência em odontologia, até chegar na questão em que precisamos avançar, que é a odontologia hospitalar”.

O ato foi realizado à tarde, no Espaço da Convergência Deputado Adão Pretto do Parlamento Gaúcho e contou com a participação de profissionais do ramo, deputados, agentes públicos, representantes de entidades da saúde. Dentre eles estava o presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO), Nelson Freitas Eguia.

Na avaliação do dirigente, a atuação de uma frente parlamentar específica sobre o assunto é importante para debater as carências do segmento no Rio Grande do Sul. Ele mencionou condições precárias em postos de saúde odontológicos de muitas cidades gaúchas.

“Precisamos de ambientes adequados e dignos ao dentista que está ali trabalhando e, é claro, para os pacientes. A odontologia tem muito a entregar para a população”, frisou.

Presidente da Comissão Parlamentar do CRO, Elisa Gianlupi fez um relato da evolução da atividade desde 1820 (quando o primeiro dentista chegou ao Brasil), em contraste com a diminuição da qualidade da oferta da saúde pública bucal.

“Apesar de termos 400 mil dentistas no Brasil, este ainda é um País de desdentados”, lamentou. “Além dos problemas odontológicos e da baixa autoestima que isso provoca, muitas doenças crônicas podem ser detectadas já na boca”.

Além de apoiar a frente, a entidade pretende promover ações de prevenção e conscientização sobre o trabalho odontológico e saúde sistêmica, bem como audiências públicas sobre o tema. Também planeja acompanhar a destinação de verbas públicas, defender os interesses da odontologia e dos dentistas, promover integração harmoniosa entre a AL-RS e as ações do setor.

Odontologia hospitalar

No que se refere à odontologia hospitalar, a presidente da comissão que trata do tema no Conselho Regional da categoria, Jacqueline Webster, salientou que a atuação do profissional coincide com o momento mais frágil da vida do paciente, quando a saúde em geral inspira cuidados.

Ela salientou que muitos tratamentos enfraquecem a saúde bucal e que, no caso dos pacientes de câncer, por exemplo, a químio ou radioterapia provoca a chamada “mucosite” – inflamação que pode levar a úlceras dolorosas e feridas na parte interna da boca e garganta.

“O acompanhamento do dentista vai permitir, dentre outros fatores, um acesso melhor à alimentação. Isso se traduz em melhor assistência para o ser humano”.

(Marcello Campos)

2024-03-08