Medalhista de ouro nas duas últimas edições de Jogos Olímpicos, a seleção brasileira de futebol masculino não estará em Paris 2024, mas terá um representante na modalidade. O técnico Rogério Micale, que ganhou a Olimpíada com o Brasil em 2016, vai tentar seu segundo título, agora no comando do Egito.

Isso porque o futebol masculino em Paris 2024 começa amanhã, no dia 24 de julho, e a medalha de ouro será disputada no dia 9 de agosto, no Parque dos Príncipes. Desta forma, a dupla botafoguense, se chegar à decisão, vai desfalcar a equipe nos jogos contra São Paulo, Cruzeiro, Atlético-GO e Juventude, além dos jogos contra o Bahia pela Copa do Brasil.

Em Paris, o futebol masculino terá Uzbesquistão x Espanha e Argentina x Marrocos na abertura, que acontecem às 10h (de Brasília). Guiné x Nova Zelândia e Egito x República Dominicana são os próximos jogos e ocorrem às 12h, Iraque x Ucrânia e Japão x Paraguai, às 14h, França x Estados Unidos e Mali x Israel, às 16h.

Brasil fora

A seleção brasileira de futebol masculino não se classificou para os jogos de Paris. A vaga deste ano escapou após o time não alcançar uma das duas vaga no Pré-Olímpico, realizado em fevereiro na Venezuela. O Brasil era um dos favoritos, já que contava com nomes de destaque, como Endrick, do Real Madrid.

No quadrangular final, a Seleção comandada por Ramon Menezes ficou na terceira posição, com três pontos, atrás de Paraguai, com sete, e Argentina, com cinco. Paraguaios e argentinos conseguiram o direito de representar a América do Sul no futebol masculino em Paris.

